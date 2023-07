Incêndio em casa de repouso em Milão deixa 6 mortos e cerca de 80 feridos

Milão (Itália) | Reuters

Um incêndio em uma casa de repouso em Milão, no norte da Itália, provocou a morte de pelo menos seis idosos e deixou outras 80 pessoas feridas, incluindo três em condições graves, nesta sexta-feira (7).

Dois dos residentes morreram carbonizados, enquanto os outros quatro faleceram em decorrência da intoxicação, detalhou o prefeito da cidade, Giuseppe Sala, à imprensa. "Poderia ter sido [ainda] pior. Dito isso, seis mortes é uma cifra muito alta", prosseguiu o político, acrescentando que a residência abrigava 167 pessoas no total.

Policiais diante de casa de repouso que sofreu incêndio em Milão, no norte da Itália; janela do primeiro andar se quebrou - Claudia Greco/Reuters

Os bombeiros chegaram à casa de repouso, localizada no bairro de Corvetto, no sudeste da cidade no norte italiano, pouco depois de 1h no horário local, ou 20h de quinta-feira (6) em Brasília. O porta-voz da organização, Luca Cari, afirmou que a causa do incêndio ainda estava sendo investigada, mas que ele provavelmente tinha origem acidental.

Ele disse que as operações de resgates foram particularmente complexas em razão da densidade da fumaça densa, além do fato de que muitos dos residentes eram cadeirantes ou então não conseguiam ficar de pé sem ajuda.

Uma moradora da casa, Lucia, disse ter visto alguns dos residentes "lutando para respirar" pelas janelas do local, cobrindo os próprios rosto com panos para se proteger da fumaça. Ela elogiou os socorristas: "Eles levaram aqueles que conseguiam andar até a saída, e carregaram em lençóis os que não podiam fazê-lo", disse.