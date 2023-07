'Ninguém saiu como herói', diz Lukachenko à BBC sobre motim do Grupo Wagner

Minsk

Foi Aleksandr Lukachenko, ditador da Belarus, que negociou o acordo para encerrar a rebelião do Grupo Wagner contra o governo de Vladimir Putin no final do mês. Ao menos foi isso que nos disseram.

Portanto, se há alguém que pode esclarecer esta história obscura, certamente é ele. Ou é isso que esperamos.

Aleksandr Lukachenko, aliado de Putin na guerra contra a Ucrânia, está prestes a completar 29 anos no poder - EPA-EFE/REX/Shutterstock

Fizemos parte de um pequeno grupo de jornalistas convidados ao Palácio da Independência em Minsk, capital da Belarus, para o que foi descrito como "uma conversa" com Lukachenko.

Poucas semanas atrás, especulava-se freneticamente sobre seu estado de saúde. Mas ele mostrou resistência: a "conversa" durou quase quatro horas.

No entanto, em vez de esclarecer a história, ele intrinca ainda mais o enredo sobre a recente revolta russa.

Segundo o acordo entre o Grupo Wagner e o Kremlin, o chefe dos mercenários rebeldes, Ievguêni Prigojin, deveria se mudar para Belarus, junto com alguns de seus combatentes.

Isso não aconteceu. Ainda não, pelo menos.

"Até esta manhã", diz Lukachenko, "os combatentes do Wagner, bastante comprometidos com a causa, ainda seguiam nos acampamentos para onde se retiraram depois [da batalha] de Bakhmut [cidade no leste da Ucrânia]".

"Já Ievguêni Prigojin está em São Petersburgo [, na Rússia]. Ou talvez tenha voado esta manhã para Moscou. Ou talvez esteja em outro lugar. Mas ele não está em Belarus."

Pergunto a Lukachenko se isso significa que o acordo está cancelado.

Ele diz que não. Parece que há conversas acontecendo nos bastidores sobre as quais não vamos ser informados.

Quando se trata de discutir o motim, Moscou e Minsk não estão exatamente alinhados.

No último fim de semana, a TV estatal russa declarou que o presidente, Vladimir Putin, saiu destes dramáticos acontecimentos como um herói.

"Acho que ninguém saiu desta situação como herói", diz Lukachenko. "Nem Prigojin, nem Putin, nem Lukachenko. Não houve heróis. E qual é a lição disso? Se criarmos grupos armados [de mercanários] como este, precisamos ficar de olho neles e prestar muita atenção."

Em 24 de junho, uma caravana do grupo mercenário Wagner se dirigiu a Moscou - Reuters

As armas nucleares russas

O assunto da dita "conversa" muda para armas nucleares. Em particular, as ogivas que a Rússia disse estar transferindo para Belarus.

"Deus me livre de alguma vez ter que tomar a decisão de usá-las", declarou Lukachenko recentemente, acrescentando: "Mas não hesitarei em fazê-lo".

Lembro o ditador desses comentários.

"Joe Biden [presidente dos Estados Unidos] poderia dizer a mesma coisa, assim como o primeiro-ministro [britânico, Rishi] Sunak", responde Lukachenko. "E meu amigo Xi Jinping [líder da China], e meu irmão mais velho, o presidente Putin."

"Mas não estamos falando sobre armas suas", ressalto. "São russas. A decisão não é sua."

"Na Ucrânia, todo um Exército está lutando com armas estrangeiras, não é verdade?", retruca Lukachenko. "Armas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Porque acabaram as [armas] deles. Então por que não posso lutar com as armas de outra pessoa?"

Mas estamos falando de armas nucleares, não de pistolas, respondo.

"Nucleares, sim. Também são armas. Armas nucleares táticas.

Outrora uma pedra em seu sapato, Lukachenko se tornou um aliado cada vez mais próximo de Putin desde a controversa eleição de 2020 - Getty Images

Os presos políticos

Como você provavelmente pode imaginar por seus comentários sobre armas nucleares, Aleksandr Lukachenko é uma figura controversa.

Os EUA, a União Europeia e o Reino Unido não o reconhecem como presidente legítimo de Belarus. Em 2020, a população saiu às ruas para acusá-lo de roubar a eleição presidencial do país. Os protestos foram brutalmente reprimidos.

Menciono o caso da ativista da oposição Maria Kalesnikava, que está presa. "Por meses, seus parentes e advogados tiveram acesso negado a ela na prisão. Por quê?", questiono.

"Não sei nada sobre isso", ele responde.

"A última vez que o entrevistei, no outono de 2021, havia 873 presos políticos em Belarus", lembro Lukachenko. "Agora são 1.500."

"Não há nenhum artigo em nosso Código Penal sobre crimes políticos", ele diz.

A ausência de artigo sobre crimes políticos não significa que não haja presos políticos, ressalto.

"Os presos não podem ser presos políticos, se não há artigo", ele insiste. "Como poderiam ser?"