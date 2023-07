Lojas online vendem miniaturas do submarino Titan, que implodiu

Lisboa

Lojas de comércio online aproveitam a grande exposição do acidente com o submersível Titan, que implodiu no oceano Atlântico, para tentar lucrar com produtos que remetem ao caso.

Sites colocaram à venda pequenas réplicas do veículo fabricado pela empresa OceanGate que fazia uma expedição para ver os destroços do Titanic —o acidente matou cinco pessoas no mês passado.

Miniatura do submersível Titan, da OceanGate, que implodiu durante expedição ao Titanic, é vendida em loja online - Reprodução

As réplicas podem ser encontradas à venda por valores que variam de R$ 36,90 a R$ 139,90. Os modelos são feitos por impressora 3D e vendidos em sites como o Mercado Livre e a Shopee.

"Tenha seu próprio Titan da OceanGate em miniatura", diz um dos anúncios, que recomenda não deixar o produto exposto ao sol intenso e não lavar com água quente.

Outros sites, como o Aliexpress, comercializam uma camiseta com o logo da OceanGate. Na versão europeia da loja online, as peças custavam, na noite desta quarta-feira (5), € 10,66 (cerca de R$ 55) —os produtos não aparecem na versão brasileira.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

O Titan desapareceu no Atlântico, com cinco pessoas a bordo, no último dia 18, 1h45 após o início do mergulho para ver os destroços do Titanic. Depois, em 22 de junho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que o submersível sofreu uma implosão.

Desde então, surgiram muitas questões sobre a infraestrutura do modelo operado pela OceanGate. Mais de uma vez, a empresa foi alertada por especialistas sobre os possíveis problemas do submersível, mas descartou as críticas alegando que se tratava de um trabalho inovador.

Estavam no Titan o empresário americano Stockton Rush, 61, dono da OceanGate e piloto do veículo, o bilionário britânico Hamish Harding, 58, presidente-executivo da empresa Action Aviation, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, 48, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman Dawood, 19, e o francês Paul-Henri Nargeolet, 77, mergulhador especialista no Titanic.

A embarcação tinha capacidade de funcionar de forma autônoma, fornecendo oxigênio a seus ocupantes, por 96 horas. O submersível Titan era dirigido por um controle semelhante ao de videogames, e seu interior era apertado e simples.

Os destroços do submersível foram retirados do oceano na manhã do último dia 28. A Guarda Costeira dos EUA afirmou que as análises iniciais mostraram possíveis restos humanos nos destroços.