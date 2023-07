Presidente eleito quer que Brasil abra arquivos sobre a Guerra do Paraguai

Taipé

O presidente recém-eleito do Paraguai, Santiago Peña, que toma posse daqui a um mês, defendeu neste sábado (15) a abertura dos arquivos da Guerra do Paraguai pelo Brasil e a devolução de equipamentos militares que estariam hoje em museus brasileiros.

Questionado se fará um pedido formal, disse que não quer "reescrever a história". "Não tenho ressentimentos, ódio ou raiva, mas acho que seria bom. Adoraria ter esse tipo de conversa com o presidente Lula, mas de uma forma positiva, não com uma reclamação."

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, conversa com jornalistas em Taipé, capital de Taiwan - Fabian Hamacher/Reuters

Peña argumenta que seria bom não só para o Paraguai, mas para o Brasil entender o que ocorreu. O conflito militar, considerado o maior da história da América Latina, ocorreu de 1864 a 1870 e opôs a Tríplice Aliança de Brasil, Argentina e Uruguai ao Paraguai.

O paraguaio levantou ele próprio a questão em conversa com jornalistas no final de sua visita de cinco dias a Taipé, capital da ilha de Taiwan. O economista de 44 anos, que foi ministro da Fazenda e professor da Universidade Católica de Assunção, viaja neste domingo para tomar posse no dia 15 de agosto.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Comparou o Paraguai da época da guerra a Taiwan, "no meio de países muito grandes, que se provam muito complicados". Com a guerra, diz, "o Paraguai perdeu 60% de seu território e foi por muitos e muitos anos uma cova aberta", afetando o desenvolvimento.

Acrescentou que "não são apenas os arquivos: há equipamentos que foram tomados pelas forças brasileiras e que agora estão nos museus brasileiros, e isso pertenceu ao governo paraguaio". Ele reconhece que "poderá haver controvérsia, mas seria muito, muito bom".

Peña também defendeu ampliar o comércio com a China, que já é a maior compradora de soja paraguaia e "a maior provedora de bens" para seu país. Mas priorizou as trocas com Taiwan, que seria melhor para o desenvolvimento da economia paraguaia, para agregar valor.

"Adoraríamos fazer mais comércio com a China", acrescentou. "Mas também estamos buscando abrir o mercado dos EUA. Achamos que isso vai ocorrer em breve. Estamos trabalhando também com o Japão."

No caso da China, defendeu que o Mercosul feche acordo comercial com o país, como vem cobrando o Uruguai. O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco, e Lula chegou a apoiar um acerto com Pequim, mas só depois de outro, com a União Europeia.

O presidente brasileiro viaja neste domingo a Bruxelas, na Bélgica, para uma cúpula de latino-americanos e europeus, com o intuito de reduzir as diferenças para esse acordo. Lembrando que as negociações "têm mais de duas décadas", Peña não espera muito.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

"A coisa está mais longe", diz o presidente eleito. "Lula é um presidente com muita liderança, estou pondo muita esperança que sua liderança no Mercosul será muito importante. Mas acho que o problema é mais na Europa, a complicação é do lado deles, não do nosso."

O bloco europeu estaria sob pressão de seus "produtores primários, que não podem competir com a produção dos países do Mercosul", segundo ele. "Não é fácil concorrer conosco", diz, propondo priorizar outros acordos e citando os Emirados Árabes Unidos.

Sobre Mercosul, fez ainda outra cobrança, lembrando que a entrada da Bolívia foi aprovada pelos demais e "só falta o Brasil". Questionado sobre um retorno da ditadura da Venezuela, evitou responder, mas disse que vai reocupar a embaixada em Caracas.

"Minha decisão é restituir a relação bilateral com a Venezuela. Vamos conversar com o governo. Nós temos uma posição muito clara de defesa dos direitos humanos e das liberdades políticas."

Sobre Taiwan, disse não ter adiantado nenhum negócio, por não ser ainda presidente. Nos encontros, segundo a imprensa local, chegou a dar seu país como "porta de entrada" para Taiwan no mercado sul-americano, citando especificamente o Brasil e a Argentina.

O Paraguai é um dos 13 países que reconhecem diplomaticamente a "República da China, Taiwan", como Peña se refere à ilha, ele que chegou a estudar numa universidade taiwanesa em 1999. Taiwan é considerada uma província rebelde por Pequim.

Em entrevista coletiva diária em Pequim, a porta-voz da chancelaria Mao Ning respondeu sobre a visita de Peña: "Defender o princípio de uma só China é a coisa certa a fazer. Acreditamos que o país relevante [o Paraguai] reconhecerá a tendência do mundo mais cedo ou mais tarde e tomará a decisão certa".