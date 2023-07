Papa ratifica nomeação de bispo na China mesmo sem seu consentimento

Vaticano | AFP

O Vaticano anunciou neste sábado (15) que o papa Francisco ratificou a nomeação por Pequim do novo bispo de Xangai, a maior diocese católica do país, embora lamente esta decisão unilateral contrária a um acordo histórico, que prevê um processo comum.

"O Santo Padre nomeou bispo de Xangai, na China continental, S.E. monsenhor Giuseppe Shen Bin, da diocese vizinha de Haimen", disse o Vaticano em um comunicado.

Residentes de Xangai fazem fila em frente à uma igreja católica durante a pandemia - Aly Song -31.mai.22/Reuters

Em outubro de 2022, o Vaticano e o regime comunista de Pequim renovaram por dois anos o acordo histórico assinado em 2018 sobre a espinhosa questão da nomeação de bispos na China, em meio às tensões sobre a situação dos católicos no país.

Mas, no final de novembro, o Vaticano anunciou surpresa e arrependimento após a nomeação de um bispo em uma diocese chinesa não reconhecida pela Santa Sé, considerando isto violava o acordo de 2018, renovado pela primeira vez em 2020. Então a China decidiu nomear monsenhor Shen Bin em Xangai, sempre sem consulta.

O acordo do Vaticano e da China, cujo conteúdo não foi tornado público, pretende reunir os católicos chineses divididos entre as igrejas oficiais e clandestinas, dando ao Papa a última palavra na nomeação dos bispos.

Em uma declaração separada divulgada neste sábado, o chefe da diplomacia do Vaticano, Pietro Parolin, justificou a decisão do papa com base em seu desejo de não piorar as relações com Pequim.

"Estas duas nomeações foram decididas sem a participação da Santa Sé. Esta forma de proceder não corresponde ao espírito de diálogo e colaboração estabelecido entre o Vaticano e a China", declarou.

No entanto, o papa "decidiu regularizar a anomalia canônica criada em Xangai para o bem da diocese e o melhor exercício do ministério pastoral do bispo. Isso permitirá que monsenhor Shen Bin trabalhe com maior serenidade", disse ele.

O Vaticano, enfatizou Parolin, agora quer que as duas partes trabalhem para prevenir situações que criem divergências e mal-entendidos e se esforcem para respeitar o princípio do consenso nas decisões que afetam os bispos.

Desde a assinatura do acordo entre o Vaticano e a China em 2022, o texto tem despertado críticas dentro da Igreja. Alguns veem nele o controle do governo chinês sobre os quase 10 milhões de católicos no país, onde igrejas foram destruídas, creches religiosas foram encerradas e a restrição das liberdades religiosas continua a ser uma questão atual.