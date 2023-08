Candidata à Presidência da Argentina se opõe à entrada do país no Brics

Joanesburgo e Buenos Aires

Patricia Bullrich, candidata à Presidência da Argentina pela oposição de direita, criticou a entrada do país no Brics, bloco hoje formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Quero deixar algo claro: expusemos nossa posição contrária à entrada no Brics", disse a líder do PRO, sigla de Mauricio Macri, logo após o presidente Alberto Fernández anunciar a adesão, nesta quinta (24).

Além da Argentina, a partir de janeiro o bloco passará a ter a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, o Egito e o Irã como membros do grupo. "O presidente, que está numa situação de enorme fragilidade e sem exercer seu cargo, acaba de comprometer a Argentina com a adesão aos Brics, no momento em que a guerra está ocorrendo na Ucrânia e junto ao Irã, país com o qual temos uma ferida aberta", disse ela em discurso à organização de livre comércio Conselho das Américas, em Buenos Aires.

Patricia Bullrich, candidata da oposição macrista à Presidência da Argentina, discursa em evento de encerramento de campanha às primárias - Matias Baglietto - 7.ago.2023/Reuters/File Photo

A relação entre Argentina e Irã é marcada por um atentado à Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) em 1994, que matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos. A suposta participação de iranianos no ataque e a falta de cooperação do país nas investigações geraram tensões que perduram até hoje.

"O que pensariam se a Argentina articulasse a entrada do Brasil num grupo em que há um país apontado como responsável por uma agressão ao Brasil?", disse à Folha Diego Guelar, ex-embaixador da Argentina no Brasil e conselheiro de Bullrich, acrescentando que seu país condena a invasão russa da Ucrânia.

Ele afirma compreender a amizade entre Lula e Fernández, mas argumenta que a inclusão da Argentina no Brics é "inconveniente" e "inoportuna" em meio a uma campanha eleitoral e que o tema, no mínimo, deveria ser discutido fora desse contexto. Guelar ressalta que o atual presidente nem sequer está concorrendo à reeleição e que o candidato governista, o ministro da Economia Sergio Massa, teve apenas 20% dos votos nas eleições primárias, nas quais Bullrich derrotou o governador de Buenos Aires, Horacio Larreta.

Outros diplomatas ligados à oposição foram na mesma linha. "A adesão da Argentina ao Brics deveria ser minimamente acertada entre as forças políticas, não decidida às pressas por um governo em retirada após uma derrota eleitoral em que mais de 70% dos argentinos rejeitaram o partido no poder", publicou nas redes sociais Mariano Caucino, ex-embaixador argentino em Israel e na Costa Rica.

Mesmo antes do pleito, a coalizão já vinha indicando que era contra o ingresso no bloco. "Está claro que pertencemos ao Ocidente, mas manteremos a relação com a China. A Rota da Seda [referência à Iniciativa Cinturão e Rota, maior programa de política externa de Pequim hoje], sim; a entrada no Brics, não", afirmou o ex-vice-chanceler Martín Redrado, então na equipe de Larreta, ao jornal argentino La Nación.

Fernández, por sua vez, defendeu a decisão, ressaltando que os cinco países que compõem o Brics hoje representam 30% do destino das exportações argentinas. "A Argentina não deve perder nenhuma instância de integração que sirva para potencializar seu crescimento", disse o presidente em pronunciamento.

"Aumentar a capacidade de exportação aos países membros, assim como o fortalecimento das nossas oportunidades comerciais com países que mantêm relações de segundo nível com eles, é uma oportunidade que nos está sendo apresentada."