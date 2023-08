China pronta para invadir Taiwan? Série de TV estatal mostra como seria

Washington

A CCTV, principal canal estatal de TV da China, começou a exibir uma série de oito episódios que relata como o país está preparando seu Exército para atacar Taiwan.

Intitulada "Perseguindo Sonhos" (逐梦, Zhú Mèng), a produção (disponível no Youtube, sem tradução) faz parte das comemorações do 96º aniversário do Exército de Libertação Popular (ELP) e destaca exercícios militares, principalmente ao redor da ilha que Pequim considera uma província rebelde, com depoimentos dramáticos de dezenas de soldados.

A série apresenta simulações de ataques de precisão, além de exibir o Shandong, um dos três porta-aviões da China, navegando em formação com outros navios de guerra.

A embarcação tem sido vista no Estreito de Taiwan desde o início do ano, algo interpretado por autoridades taiwanesas como tentativa de intimidação.

A série traz várias menções a discursos do próprio Xi Jinping que há anos promete "unificar" a ilha com a China continental, usando a força caso seja necessário.

No YouTube, plataforma bloqueada na China, os primeiros episódios atraíram dezenas de comentários, a maioria com tom nacionalista. Um dos mais curtidos dizia:

"Pelo bem da nação e das gerações futuras, estamos dispostos a lutar contra o fogo e contra a água e não hesitaremos em fazê-lo". Outro usuário escreveu: "Não temos medo de lutar e de deferir um golpe preciso. Toda vez que vejo a força do meu país, fico inexplicavelmente emocionado".

Trecho do primeiro episódio de 'Perseguindo Sonhos' - CCTV/YouTube

Enquanto a retórica chinesa sobe o tom, os americanos dobram a aposta nas decisões relacionadas à ilha. Nesta semana, o governo Biden anunciou que vai prover um pacote de armas de US$ 345 milhões a Taipé, a primeira parcela de um total de US$ 1 bilhão prometidos pelo Pentágono à ilha, a serem transferidos ainda neste ano.

Trata-se da primeira vez que o Poder Executivo ativa uma autorização concedida pelo Congresso americano para transferir equipamento militar diretamente do Departamento de Defesa para Taiwan, incluindo os poderosos drones MQ-9 Reaper e munições. Washington não revelou a lista com as armas que pretende enviar.

Por que importa: o documentário chinês tem uma audiência em mente, o público doméstico. Incitar a retórica nacionalista é uma das formas mais tradicionais do Partido Comunista para angariar apoio popular. A mesma estratégia já foi usada em outras contendas com Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão.

Isso não significa, porém, que seu efeito esteja limitado aos chineses. Taiwaneses também têm acesso a esse conteúdo, e a sensação de insegurança pode ter um efeito diferente do desejado por Pequim, empurrando os eleitores da ilha na direção de partidos e candidatos que defendem a independência. As próximas eleições estão previstas para janeiro.

Trecho do primeiro episódio de 'Perseguindo Sonhos' - CCTV/Youtube

O que também importa

★ A China manifestou apoio a uma terceira rodada de negociações para estabelecer um plano de paz na Ucrânia, após uma reunião de altos funcionários de cerca de 40 países na Arábia Saudita. O encontro de dois dias em Jidá, que ocorreu após fórum similar em Copenhague, teve como objetivo elaborar princípios para encerrar a guerra promovida pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expressou esperança de que a iniciativa leve a uma cúpula de paz mundial no outono no Hemisfério Norte. A Rússia não participou do encontro, mas membros de delegações presentes no encontro demonstraram otimismo com a participação chinesa, vista como interlocutora de Moscou.

★ O Ministério de Segurança do Estado da China postou no WeChat um chamado incentivando cidadãos chineses a "denunciar atividades suspeitas" de estrangeiros que possam indicar espionagem. Quem o fizer será premiado –caso a denúncia leve a uma ocorrência real. Trata-se de mais um passo na nova lei antiespionagem aprovada no mês passado que despertou preocupação de investidores internacionais, assustados com a possibilidade de sofrerem problemas legais dada ao escopo amplo e vago do texto.

★ O Exército das Filipinas acusou um navio da Guarda Costeira chinesa de bloquear e disparar canhões de água contra um navio de abastecimento filipino no mar do Sul da China, região cuja soberania é disputada por vários países. O incidente ocorreu no sábado, durante missão rotineira de reabastecimento de tropas. A China, por outro lado, acusou os navios filipinos de invadirem suas águas territoriais e navegar "sem aprovação".

Foto divulgada pela Guarda Costeira das Filipinas mostra um navio da Guarda Costeira da China mirando uma embarcação filipina - Guarda Costeira das Filipinas/via AFP

Fique de olho

A China acusou os EUA de terem sequestrado dois cidadãos chineses suspeitos de tráfico de drogas. A dupla foi presa em Fiji e extraditada para o Havaí, acusada de negociar produtos químicos usados na fabricação de fentanil. Pequim afirma que os suspeitos foram rendidos e aprisionados sem que antes tivessem tido acesso a consulados ou advogados chineses, apelando para que eles sejam repatriados.

Por que importa: o fentanil é um opióide quase 50 vezes mais potente que a heroína. A droga mata mais de 70 mil americanos anualmente e é produzida com compostos químicos majoritariamente fabricados na China. Empresas chinesas costumam explorar brechas legais para exportar matéria-prima da droga, produzida no México.

Cápsulas com metanfetamina, preparadas pelo Cartel de Sinaloa, em Culiacan, no México - Alexandre Meneghini/Reuters

Os EUA têm batido nesta tecla há anos, e o governo Biden negocia com Pequim formas de barrar a exportação de matéria-prima. Em junho, o secretário de Estado, Antony Blinken, responsável pela diplomacia americana, chegou a sugerir nos bastidores que Washington estaria disposta a remover sanções contra o Instituto de Ciência Forense do Ministério de Segurança Pública da China em troca de maior colaboração para coibir o fluxo de fentanil.

Para ir a fundo