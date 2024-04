Hamas divulga novo vídeo com apelo de reféns israelenses em Gaza

Territórios palestinos e Washington | AFP

O grupo terrorista Hamas divulgou neste sábado (27) um vídeo que mostra dois reféns israelenses mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza e se comprometeu a estudar uma contraproposta de Tel Aviv para uma trégua.

O Hamas sequestrou cerca de 250 pessoas no ataque de 7 de outubro, das quais aproximadamente 100 foram libertadas durante uma trégua no fim de novembro. Israel estima que 129 reféns permaneçam no território palestino, incluindo 34 que teriam morrido durante o cativeiro.

O refém israelense Omri Miran, 47, se pronuncia em vídeo divulgado pelo Hamas - Divulgação Hamas - 27.abr.2024/Reuters

No vídeo divulgado pela facção, dois reféns falam sobre as condições do cativeiro e enviam um recado ao primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Eles foram identificados como Omri Miran, 47, e Keith Siegel, 64, sequestrados durante o ataque do Hamas no sul de Israel.

"Estou aqui no cativeiro do Hamas há 202 dias. A situação é desagradável, difícil e são muitas bombas", disse Miran, o que indicaria que as imagens foram gravadas no começo desta semana.

Miran também pediu que os israelenses continuem protestando, enquanto Siegel apelou para que Netanyahu chegue a um acordo pela libertação de todos os raptados.

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos considerou que a divulgação do vídeo deveria motivar o governo a aumentar seus esforços para libertar todos os reféns.

"Os sobreviventes devem retornar para sua recuperação e os assassinados devem receber um sepultamento digno", disse a entidade.

O grupo terrorista já havia divulgado na quarta-feira (24) um vídeo que mostra o refém Hersh Goldberg-Polin, 23. Ele aparece com uma mão amputada e critica o governo israelense.

Os detalhes da contraproposta do Hamas não foram divulgados, mas a imprensa israelense noticiou durante a semana que o plano inclui a possível libertação de 20 reféns considerados "casos humanitários".

"Hoje, o Hamas recebeu a resposta oficial da ocupação sionista [termo que a facção usa para se referir a Israel] para a nossa posição enviada por meio dos mediadores egípcios e qataris em 13 de abril", declarou o número dois do braço político da facção em Gaza, Khalil al-Hayya.

"O movimento estudará essa proposta e enviará sua resposta assim que o estudo for concluído", acrescentou Hayya.

Uma delegação de mediadores egípcios está em Israel para avançar as negociações em busca de um cessar-fogo que viabilize uma nova troca de reféns.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá com dirigentes regionais na segunda (29) e na terça-feira (30) na Arábia Saudita.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, o secretário americano "discutirá os esforços em curso para alcançar um cessar-fogo em Gaza que garanta a libertação dos reféns e como é o Hamas que se coloca entra o povo palestino e um cessar-fogo".