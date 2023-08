Donald Trump volta ao X, antigo Twitter, com foto de fichamento em prisão

Reuters

O ex-presidente dos EUA Donald Trump retornou ao site de mídia social X, anteriormente conhecido como Twitter, com uma postagem nesta quinta-feira (24) mostrando sua foto de fichamento na prisão do condado de Fulton, na Geórgia.

Com sua postagem apelando por doações, Trump recuperou acesso direto ao público na plataforma que o baniu após o ataque de seus apoiadores ao Congresso em 6 de janeiro de 2021.

Em 19 de novembro, o aplicativo sediado em San Francisco reverteu sua posição sob o bilionário Elon Musk, autoproclamado "absolutista da liberdade de expressão", que comprou o Twitter em 2 de outubro.

Trump, que tinha mais de 88 milhões de seguidores quando foi banido do Twitter, postou uma foto na quinta-feira da foto de fichamento com as palavras: "INTERFERÊNCIA ELEITORAL! NUNCA SE RENDA!" A postagem obteve mais de 14 milhões de visualizações 50 minutos após ser publicada.

Foto publicada por Trump no X - Reprodução de @realDonaldTrump

O Twitter suspendeu permanentemente a conta de Trump em janeiro de 2021, citando o risco de incitação à violência após a invasão do Capitólio dos EUA.

Ele usou o Twitter e outras plataformas de mídia social para afirmar que sua derrota na eleição de 2020 foi devido a uma fraude eleitoral generalizada e compartilhar outras teorias da conspiração.

Em 15 de novembro, Trump lançou uma campanha para recuperar a Casa Branca em 2024.

Na quarta-feira, Trump optou por não participar de um debate primário republicano na Fox News, atraindo milhões de espectadores que assistiram - ou pelo menos passaram por - uma entrevista rival no X.

Aquela conversa de 46 minutos com o comentarista conservador Tucker Carlson atraiu quase 250 milhões de visualizações até a noite de quinta-feira, de acordo com as estatísticas do site.

Na quinta-feira à noite, Trump quebrou uma promessa de que ele se manteria exclusivamente em sua nova plataforma Truth Social, o aplicativo desenvolvido por sua startup Trump Media & Technology Group (TMTG). Trump tinha 6,4 milhões de seguidores no Truth Social até quinta-feira.

O Truth Social tem sido a principal fonte de comunicação direta de Trump com seus seguidores desde que ele começou a postar regularmente no aplicativo em maio. O ex-presidente usou o Truth Social para promover seus aliados, criticar seus oponentes e defender sua reputação em meio a investigações legais de órgãos estaduais, congressuais e federais.

Há um ano, a TMTG anunciou um acordo para se tornar pública por meio de uma fusão com a Digital World Acquisition Corp (DWAC), uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC). O acordo - que injetaria US$ 1,3 bilhão em dinheiro na TMTG - agora está em dúvida devido a investigações do Departamento de Justiça e da SEC, que atrasaram seu fechamento.

A empresa de Trump enfrenta um prazo crucial, pois os acionistas da DWAC têm até as 10h do dia 5 de setembro para votar a favor de estender o período de tempo que a DWAC tem para concluir sua fusão com a TMTG. Se a DWAC não obtiver os votos, a SPAC será liquidada em 8 de setembro.

Trump processou o Twitter em 2021 por sua suspensão da plataforma, argumentando que a medida violou seu direito à liberdade de expressão sob a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Um juiz dos EUA na Califórnia rejeitou o caso, e um tribunal federal de apelações em Pasadena, Califórnia, está programado para analisar a disputa em 4 de outubro. Advogados de Trump afirmaram que suas alegações ainda são viáveis e podem ser decididas pelo tribunal de apelações, apesar de sua reintegração à plataforma.