Petro anuncia que Colômbia vai romper relações diplomáticas com Israel

Bogotá | Reuters

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quarta-feira (1º) que vai romper relações diplomáticas com Israel por suas ações na guerra que se desenrola há quase 7 meses na Faixa de Gaza.

Crítico do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, o primeiro presidente de esquerda do país sul-americano já havia declarado apoio à África do Sul, em janeiro, no caso em que Israel é acusado de genocídio e que tramita na Corte Internacional de Justiça, órgão das Nações Unidas com sede em Haia.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, participa de marcha em Bogotá - Luisa González/Reuters

"Aqui, diante de vocês, o governo da mudança do presidente da República anuncia que amanhã romperemos relações diplomáticas com o estado de Israel [...] por ter um presidente genocida", disse Petro para uma multidão na praça Bolívar, em Bogotá —apoiadores do colombiano fizeram uma marcha no Dia do Trabalhador em apoio às reformas sociais e econômicas propostas pelo governo.

Segundo o presidente, os países não podem ser passivos diante do conflito em Gaza. Desde o começo da guerra, em 7 de outubro do ano passado, mais de 34 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram mortas no território palestino, de acordo com o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas.

"Os tempos do genocídio e do extermínio de um povo inteiro diante de nós não podem chegar", acrescentou Petro em meio a gritos de apoio. "Se a Palestina morrer, a humanidade morre."

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O rompimento das relações representa a ação mais dura de Bogotá contra Tel Aviv desde o início do conflito. Não foi a primeira vez, porém, que Petro se referiu a Netanyahu como um genocida. Assim como fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o colombiano comparou, em fevereiro, a morte de palestinos em Gaza ao Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial.

"Pedindo comida, mais de cem palestinos foram assassinados por Netanyahu. Isso se chama genocídio, e também nos lembra do Holocausto, embora os poderes mundiais não gostem de reconhecer isso. O mundo deve bloquear Netanyahu", escreveu Petro na ocasião em suas redes sociais.

A publicação foi feita após militares de Israel dispararem contra civis que aguardavam em fila para receber ajuda numa região próxima à Cidade de Gaza, a principal da faixa homônima, em 29 de fevereiro. O Hamas diz que mais de cem pessoas morreram na ação, número que é contestado por Israel.

Também em fevereiro, Petro decidiu suspender a compra de armas de Israel, até então um dos maiores fornecedores das Forças Armadas do país sul-americano.

No protesto convocado pelo presidente no centro de Bogotá, manifestantes agitaram bandeiras da Palestina. "Isso [rompimento das relações diplomáticas] é a melhor notícia que podíamos receber. Não podemos ser cúmplices de assassinos", disse à agência AFP a professora Sandra Gutiérrez, 38.

Aliado de Petro, Lula também comparou as ações militares de Israel em Gaza a um genocídio e fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler. "Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou o brasileiro em fevereiro durante viagem à Etiópia.

As falas levaram o Ministério das Relações Exteriores do governo de Netanyahu a declarar o líder brasileiro "persona non grata".