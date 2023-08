Fortes chuvas causam deslizamentos de terra e matam ao menos 58 na Índia

Dehradun | AFP

Ao menos 58 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após fortes chuvas provocarem inundações e deslizamentos de terra na Índia, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (14).

As enchentes arrastaram veículos e destruíram edifícios nos estados de Uttarakhand e de Himachal Pradesh, na região do Himalaia. No segundo, 50 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo o governo local. Nove das vítimas foram encontradas sob destroços de um templo que desabou em Shimla.

Pessoas se reúnem ao redor de corpos de vítimas na região de Jadon, na Índia - AFP

Nas áreas mais afetadas pelas chuvas, pontes, estradas e redes elétricas foram danificadas, e milhares de pessoas tiveram que ser retiradas. As chuvas também impactaram a rede ferroviária.

"Nunca tivemos chuvas com essa intensidade", lamentou Sukhvinder Singh Sukhu, chefe do Executivo em Himachal Pradesh. "A administração local está trabalhando para socorrer as pessoas que ainda podem estar presas."

Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que a crise climática vem aumentando a frequência e a gravidade dos eventos. A monção é responsável por quase 80% das chuvas em um ano no sul da Ásia e é vital para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provoca destruição.

No fim de semana, ao menos 21 pessoas morreram na vizinha China, também em deslizamentos de terra. O incidente aconteceu num momento em que o país registra volume de chuvas excepcionalmente alto, além de enfrentar a passagem de dois tufões, Doksuri e Khanun, o que interferiu nas condições climáticas.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

A Ásia foi o continente mais afetado, contabilizando mais de 3.400 desastres nesse período, responsáveis por quase 1 milhão de mortes.