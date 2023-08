Itália extradita padre suspeito de ter praticado tortura na ditadura argentina

Roma | AFP

O ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, assinou nesta quarta-feira (2) uma ordem de extradição do padre Franco Reverberi, acusado de ter praticado tortura durante a ditadura militar da Argentina (1976-1983). O religioso se mudou para o país europeu em 2011, e vivia em Parma, no norte do território, onde nasceu, desde então.

O advogado das vítimas do religioso, Arturo Salerni, confirmou à AFP a assinatura da ordem de extradição. A Interpol, organização internacional que serve de ligação entre as polícias de diversos países a fim de capturar foragidos, também emitiu um mandado de prisão para ele.

Franco Reverberi é acusado de tortura e crimes contra a humanidade durante a ditadura argentina - Divulgação

Reverberi, que foi capelão militar em Mendoza na década de 1980, era procurado pela Justiça argentina desde 2012. Testemunhas e sobreviventes o acusam de ter presenciado cenas de tortura e encorajado prisioneiros a cooperarem com seus torturadores em um campo clandestino de detenção na época da ditadura.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, a Justiça da nação europeia havia recusado a extradição do padre em 2013. Seis anos depois, porém, o Tribunal de Apelações de Bolonha acatou o pedido e ordenou que ele fosse a julgamento na Argentina.

Então, Reverberi alegou problemas de saúde e foi poupado da viagem. Mas no mês passado, um laudo médico constatou que suas condições físicas não o impediriam de viajar.

O religioso ainda celebrava missas em Sorbolo, em Parma, cidade de onde emigrou com a família aos 11 anos. Ele é acusado em Buenos Aires de ter praticado crimes contra a humanidade —incluindo o assassinato de um jovem peronista chamado José Beron, desaparecido no final de 1976, de acordo com o site Italy 24.

Estima-se que 30 mil pessoas desapareceram durante a ditadura militar argentina, cuja guerra contra opositores desencadeou uma onda de sequestros, torturas, estupros e assassinatos.

Mais de mil pessoas foram condenadas por crimes contra a humanidade relacionados à ditadura no país sul-americano. Os julgamentos relacionados ao tema foram retomados lá em 2000, após mais de uma década de leis de anistia e outras medidas controversas.