Portugal oferece casa e salário de R$ 15 mil para atrair médicos brasileiros

O recrutamento de médicos estrangeiros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Portugal já iniciou. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) quer incentivar médicos brasileiros para trabalharem em centros de saúde nas regiões com maior carência de médicos de família oferecendo-lhes um salário de € 2.863 (R$ 15 mil) por mês, mais € 6 (R$ 32) diários de subsídio de refeição, acrescidos de moradia fornecida pelo governo do local para onde forem contratados.

No aviso que está sendo divulgado no Brasil e a que o Público teve acesso, a ACSS especifica que "o Ministério da Saúde está interessado em recrutar médicos para os cuidados de saúde primários", oferecendo-lhes contratos com a duração de três anos em centros de saúde das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. A carga horária será de 40 horas semanais (com possibilidade de concentrar a semana de trabalho em quatro dias") e terão direito a 22 dias úteis de férias.

Aos interessados, oferece-se uma remuneração mensal de € 2863,12 (14 meses por ano), mais € 6 (R$ 32) de subsídio de refeição por dia, além da "possibilidade de realização de trabalho suplementar". Os candidatos terão "um período de integração no posto de trabalho com apoio de um médico do serviço" e serão atribuídas moradias para eles, oferecidas pelo governo da região de trabalho.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe Luiz Inácio Lula da Silva no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa - Patricia de Melo Moreira - 22.abr.23/AFP

Mas estes médicos devem obedecer aos seguintes requisitos: terão que ter "o reconhecimento de qualificações estrangeiras" em Portugal e, "preferencialmente, um mínimo de cinco anos de experiência como médico". A submissão de candidatura deve ser endereçada para recrutamento.medicos@acss.min-saude.pt.

O aviso está sendo divulgado através de universidades brasileiras, a quem foi enviado, adianta o Correio Braziliense, acrescentando que o anúncio está sendo replicado a seus ex-alunos e a funcionários de hospitais ligados às instituições.

Este não é um concurso de recrutamento, mas sim uma manifestação de interesse destinada a potenciais candidatos que reúnam condições para trabalhar para Portugal, esclarece uma fonte do Ministério da Saúde, sublinhando que o que se pretende é contratar médicos não especialistas em medicina geral e familiar para assegurarem o atendimento de cidadãos que não têm médico de família atribuído em Portugal —e que eram mais de 1,6 milhões em julho.

Sem adiantar detalhes, em resposta escrita, a ACSS admite apenas que "desenvolve os modelos de contratação relativos ao recrutamento de médicos no estrangeiro" e que o anúncio consiste em uma súmula que "ainda está sendo desenvolvida", através da qual são "testadas as condições que poderão a vir a ser oferecidas".

Quanto à remuneração proposta, explica que "tem como referência a prestação de serviços médicos em atendimento em cuidados de saúde primários, para um horário semanal de 40 horas". Enfatiza ainda que este "é um processo de contratação de natureza transitória, que visa facilitar o acesso regular das populações a cuidados médicos, enquanto decorre o processo de formação dos necessários especialistas em Medicina Geral e Familiar e a generalização das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B".

Sindicatos contestam

Por estes valores, dificilmente haverá interessados em ir para Portugal, diz um médico brasileiro, lembrando que, com os descontos, a remuneração mensal oferecida baixa substancialmente —para pouco mais de € 1800 líquidos (R$ 9.800) —e que a média salarial praticada no Brasil, apesar de variar muito de região para região, é mais elevada.

Por que é que o governo não dá casa também aos profissionais formados em Portugal? —perguntam os dirigentes das duas estruturas sindicais que representam os médicos e que têm convocado várias greves como forma de protesto pela não resposta às suas reivindicações de melhores condições de trabalho e aumentos salariais. "Vamos reivindicar moradias para os jovens especialistas na próxima reunião com os representantes do Ministério da Saúde", avisa Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), lembrando que, em Lisboa, isso representa "mais € 1 mil por mês" (R$ 5.400).

"Infelizmente o governo, em vez de fazer a sua obrigação, que é a de atrair médicos portugueses para o SNS, pretende contratar profissionais estrangeiros que, naturalmente, irão ser médicos assistentes dos governantes e dos seus familiares e assessores", ironiza.

Frisando que a remuneração mensal agora oferecida aos brasileiros é semelhante à auferida pelos médicos especialistas no primeiro escalão em Portugal, Roque da Cunha lembra que há ainda que "os especialistas portugueses não têm direito à moradia".

Na mesma linha, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá, quer saber o motivo pelo qual os médicos portugueses não ganham residência. Ela defende que estas medidas constituem "uma falta de respeito pelos profissionais formados em Portugal".

"É com estranheza que vemos este tipo de anúncio. Não há falta de médicos em Portugal, há falta de médicos no SNS. Temos cerca de 60 mil médicos inscritos na Ordem dos Médicos, mas só 31 mil estão no SNS. Isto só revela o desespero do Ministério da Saúde que não consegue contratar para o SNS. Mas há soluções: o governo tem que investir nas condições de trabalho e na melhoria dos salários dos médicos que se formam em Portugal", reclama.

Esta tentativa de recrutamento de médicos no Brasil avançou ainda antes de ter sido publicado o decreto-lei —aprovado no início de julho em Conselho de Ministros— que prevê um regime excepcional para o reconhecimento automático dos graus acadêmicos que visa agilizar o recrutamento de estrangeiros para reforço do Serviço Nacional.

O Ministro da Saúde de Portugal, Manuel Pizarro, celebra acordo com a ministra Carolina Darias, da Espanha, em encontro nas ilhas Canárias - Desiree Martin - 15.mar.23/AFP

Previsto para vigorar até ao final de 2026, este regime vai simplificar e acelerar o demorado e complicado processo de reconhecimento das habilitações pelo qual os médicos de países não comunitários são obrigados a passar antes de se poderem inscrever na Ordem dos Médicos e começarem a exercer a profissão. Para revalidarem o diploma numa das oito faculdades de medicina portuguesas, estes têm que submeter-se a várias provas.

Apesar de sublinhar que ainda "não há nenhuma decisão sobre os contingentes de médicos estrangeiros" que o governo tem intenção de contratar para centros de saúde mais necessitados, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, esclareceu na comissão parlamentar de saúde que o número rondará entre "duas a três centenas" e que os profissionais serão recrutados em "vários países da América Latina".

O ministro tem repetido que o objetivo do decreto-lei que prevê este regime excepcional é trazer para os cuidados de saúde primários, de regiões como o Alentejo, o Algarve e Lisboa e Vale do Tejo, profissionais que possam ajudar a suprir temporariamente a falta de médicos de família, assegurando "consultas abertas nos centros de saúde".

Quanto às nacionalidades, Manuel Pizarro explicou que o Estado português "não pode ir" buscar médicos a países onde há falta destes profissionais, prevendo que apenas deverá ser possível recrutar em "Cuba, Colômbia e mais alguns países da América Latina". O ministro —que foi buscar médicos ao Uruguai e a Cuba em 2008 e 2009 quando era secretário de Estado da Saúde— tem insistido que o que está em causa não é novidade. Ele recorda que governos anteriores recrutaram clínicos não só nestes dois países mas também na Colômbia e na Costa Rica.

O problema da falta de médicos de família tem-se agravado nos últimos anos porque está a ocorrer um elevado número de aposentadorias de especialistas em medicina geral e familiar e porque uma parte dos novos especialistas prefere não ocupar as vagas abertas nas regiões mais carentes. Além disso, com a chegada de imigrantes a Portugal, tem crescido o número de inscritos no SNS. A conjugação de todos estes fatores faz com que o total de cidadãos sem médico de família continue a aumentar e que se tenha tornado de novo comum a acumulação de filas de pessoas, de madrugada, à porta de vários centros de saúde.

