Separação de Trudeau impõe desafio à sua imagem de político moderno

Vancouver | The New York Times

Em 2005, Justin Trudeau, atual primeiro-ministro do Canadá, e Sophie Grégoire, uma conhecida jornalista de televisão, casaram-se em uma igreja de pedra no rico enclave francófono de Outremont, em Montreal.

"Sou a mulher mais sortuda do mundo", disse a noiva à multidão à sua volta quando entrou na igreja. O casal deixou o local sob um céu ensolarado, num Mercedes de dois lugares que havia pertencido ao pai de Trudeau, ele próprio um primeiro-ministro histórico, proporcionando uma foto icônica do casamento.

Justin Trudeau e Sophie Grégoire no funeral da rainha Elizabeth, em Londres - Adam Gerrard - 19.set.22/Pool via Reuters

"O casamento foi comentadíssimo —talvez não tão comentado quanto o de Céline Dion, mas foi comentado", diz Geneviève Tellier, professora de ciência política na Universidade de Ottawa, mencionando a cantora também canadense. "Foi um evento midiático."

Nos dez anos seguintes, Trudeau foi construindo ao lado da esposa e dos três filhos do casal uma imagem fundamental para sua ascensão veloz: a de um marido, pai e político moderno, que conquista votos com um misto de idealismo e glamour.

Então, quase oito anos atrás, Trudeau chegou ao cargo máximo do país levado por uma onda de "Trudeaumania". Era um líder jovem, um rosto novo, que defendia que uma nação mais progressista, diversa e aberta a deixaria mais forte e elevaria seu status global.

Trudeau ainda conseguiu transmitir a ideia de que era um primeiro-ministro e um pai jovem e dinâmico além das suas fronteiras e, tendo sua família com frequência ao seu lado em eventos globais, tornou-se um astro internacional.

Mas agora, aos 51 anos, ele está ingressando em um dos capítulos mais turbulentos de sua carreira. Separado da mulher após 18 anos de casamento, é obrigado a enfrentar sua situação familiar publicamente, ao mesmo tempo em que encara um eleitorado cada vez mais cético.

Após sua terceira reeleição, em 2021, Trudeau se agarrou ao poder com um governo minoritário. E prometeu candidatar-se a um quarto mandato, embora muitos especialistas prevejam que a fadiga dos eleitores provavelmente o obrigará a ceder seu lugar para um nome novo.

Na semana passada, quando anunciaram sua separação, os Trudeau disseram que vão criar seus filhos em um "ambiente colaborativo" que inclui passar férias juntos. Mas viverão em casas separadas.

Trudeau esta semana sai de férias com a família, como já fez inúmeras vezes em seus quase oito anos como chefe do governo. Mas desta vez, quando todos retornarem a Ottawa, a capital, as coisas serão diferentes. Trudeau e os filhos do casal vão voltar à residência oficial do premiê, mas Sophie Grégoire Trudeau vai para a própria casa.

Na semana passada, o casal disse que "os canadenses podem esperar ver a família junta com frequência", como tem sido o caso ao longo da carreira política de Trudeau.

Com sua habilidade para lidar com as redes sociais e seu jeito comunicativo, Trudeau revolucionou a cultura política canadense, em que a cônjuge de um primeiro-ministro poderia caminhar pelo centro de Montreal ou de Toronto e passar despercebida, ou quase isso.

Justin Trudeau durante seu casamento com Sophie Grégoire, em 2005 - Christinne Muschi - 28.mai.2005/Reuters

Mas a ruptura de um casamento que tem sido essencial para a imagem do premiê vai colocar à prova a destreza política de Trudeau, preveem especialistas. "A questão agora é saber como vão mudar a mensagem, a embalagem, agora que não teremos mais Justin Trudeau em um relacionamento com sua esposa e os filhos deles", diz Tellier.

O casal tem três filhos: Xavier, 15; Ella-Grace, 14; e Hadrien, 9.

Tellier e outros analistas dizem acreditar que a separação não prejudicará Trudeau politicamente. Pode até lhe valer alguma solidariedade entre os eleitores, vendo o primeiro-ministro passar por uma experiência compartilhada por muitos canadenses.

Mas não será fácil adotar o tom correto, eles dizem. Como Trudeau pode manifestar tristeza por sua separação, mas ao mesmo tempo conservar a imagem de uma família que ainda passa férias e outros momentos em conjunto, como o casal anunciou?

"O problema com Justin Trudeau é que, quer as coisas estejam bem ou mal, sempre há a impressão de que está tudo bem", diz um conceituado pesquisador canadense, Jean-Marc Légér. "Ele sorri sempre, passa a impressão de que a vida é boa. Muitas pessoas acham que falta a ele autenticidade."

Nos últimos meses, o governo Trudeau foi bombardeado por revelações sobre a interferência da China na política canadense, e o premiê tem sido criticado por não fazer o suficiente para combater o problema. Pesquisas de opinião indicam que o seu Partido Liberal está perdendo para a maior sigla da oposição, o Partido Conservador, na preferência dos eleitores.

O líder populista de direita da legenda, Pierre Poilievre, vem procurando amenizar sua imagem pública, destacando sua esposa, Anaida, que imigrou da Venezuela na infância e cresceu em um bairro proletário de Montreal enquanto seu pai trabalhava colhendo frutas e verduras numa fazenda.

Uma semana antes de anunciar sua separação, Trudeau promoveu uma grande reorganização de seu gabinete, com a finalidade de injetar "energia nova" nele, em suas palavras. Tellier observa que, enquanto os ministros recém-nomeados levaram seus respectivos parceiros e parceiras para uma foto de grupo do novo gabinete, Trudeau chamou a atenção por estar sozinho.

No passado, Grégoire Trudeau sempre esteve presente nos anúncios de mudanças no gabinete. Mas suas aparições públicas diminuíram nitidamente nos últimos dois anos. "Ela não esteve muito presente na campanha eleitoral de 2021, sendo que havia estado muito presente em 2015 e 2019", diz Léger. "Foi então que começaram a circular rumores sobre o casamento deles."

Os boatos cresceram e diminuíram ao longo do tempo, mas se limitaram principalmente aos círculos políticos e de mídia canadenses. No aniversário de casamento deles do ano passado, porém, Grégoire Trudeau escreveu no Instagram que "relacionamentos longos são um desafiadores de muitos jeitos", e que o casal havia vivido "dias de sol, tempestades fortes e tudo entre um extremo e outro".

Em comunicados conjuntos divulgados na semana passada em suas contas na mesma rede social, o casal disse que decidiu se separar "após muitas discussões significativas e difíceis" e pediu privacidade. O pedido tem sido em sua maior parte atendido.