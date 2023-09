Avião cai, e piloto morre após manobra em chá de revelação no México; veja vídeo

Boa Vista

O piloto de um pequeno avião com hélice frontal morreu no México após uma manobra durante um chá de revelação próximo à cidade de Navolato, no estado de Sinaloa, no oeste do país. O incidente aconteceu no fim da tarde de sábado (2).

Avião faz rasante durante chá de revelação no estado de Sinaloa, no oeste do México; em seguida, asa se retorceu e aeronave despencou, matando o piloto - Reprodução

Vídeo publicado nas redes sociais e na imprensa local mostra o momento em que a aeronave faz um rasante por cima do casal e libera um rastro em pó de cor rosa. Em seguida, uma das asas do avião parece se retorcer, fazendo com que o piloto perdesse o controle e a aeronave despencasse —não é possível ver o momento em que ela toca o chão.

De acordo com a imprensa local, o piloto de 32 anos, identificado apenas como Luis Ángel, ficou gravemente ferido com o impacto. Ele foi levado por equipes de resgate a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Autoridades ainda investigam as causas do acidente.