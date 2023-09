Ecoativistas jogam torta na cara de presidente da companhia aérea Ryanair

Bruxelas | Reuters

Ecoativistas acertaram com tortas o rosto do chefe da Ryanair, Michael O'Leary, em um protesto contra as emissões de carbono da companhia aérea mais movimentada da Europa. A cena aconteceu ao lado da sede da União Europeia em Bruxelas nesta quinta-feira (7).

"Bem-vindo à Bélgica", gritou uma manifestante vestida de preto ao acertar O'Leary no rosto com uma torta, antes de uma uma segunda manifestante sujar a parte de trás de sua cabeça e seu terno com o creme. "Parem com a poluição." Elas não se identificaram nem disseram se representavam alguma organização.

O presidente da Ryanair, Michael O'Leary, é atingido no rosto por tortas durante uma entrevista coletiva em Bruxelas - RTL-TVI/via REUTERS

O empresário estava desprevenido: ele colocava na calçada um pedaço de papelão estampado com a imagem da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O objetivo era apresentar ao bloco uma petição com 1,5 milhão de assinaturas que pede permissão para voos no espaço aéreo francês durante greves de controle de tráfego no país.

A Ryanair, uma companhia aérea de baixo custo, transporta 20% mais passageiros do que antes da pandemia de Covid-19, que impactou gravemente o setor. Em abril de 2020, a empresa ameaçou manter os aviões no solo quando os governos discutiram se poltronas do meio deveriam ficar desocupadas para conter a disseminação do coronavírus. "O assento do meio vago não oferece qualquer distanciamento social, então é uma ideia meio idiota", afirmou O'Leary na ocasião.

A Transport & Environment (T&E) estima que a Ryanair emitiu 13,3 milhões de toneladas de CO2 no ano passado, o que a faz a companhia aérea mais poluente da Europa. "Essa conversa de recuperação verde durante a pandemia foi enganosa. As companhias aéreas devem se organizar e investir mais em combustíveis verdes e aeronaves limpas", afirmou o responsável por políticas de aviação da organização, Roman Mauroschat, na época da divulgação dos dados, em abril deste ano.

A empresa, porém, argumenta ser uma das companhias aéreas mais eficientes do mundo devido ao grande número de passageiros que acomoda em suas aeronaves e ao baixo número de assentos vazios. Ela planeja voar 12,5% dos voos utilizando combustível de aviação sustentável até 2030.

O'Leary, que é o CEO do grupo, mais tarde brincou sobre o protesto. "Minha única reclamação foi que o creme era artificial e não saboroso", disse ele em uma entrevista coletiva.