Autoridades libanesas recomendam fechamento do aeroporto de Beirute

Reuters e São Paulo

As autoridades libanesas emitiram neste sábado orientações preventivas para a evacuação do Aeroporto Internacional de Beirute e suas instalações vizinhas em caso de emergência, à medida que as tensões aumentam nas fronteiras do Líbano com Israel.

A orientação para o Aeroporto Internacional Rafic Hariri de Beirute, que fica na periferia sul da capital, não indicou qualquer escalada imediata na fronteira.

Tem havido trocas de tiros diárias, mas relativamente contidas, entre Israel e o grupo libanês fortemente armado Hezbollah.

Homem recolhe objetos pessoais em ruínas de moradias após ataque aéreos israelenses em 22/10/2023 / Xinhua/Ali Hashisho

A mensagem surge depois de os militares israelitas terem ampliado os seus ataques aéreos e terrestres à Faixa de Gaza durante a noite.

Em 2006, as pistas do aeroporto foram atingidas por ataques aéreos israelenses, forçando o fechamento como parte das represálias após a captura de dois soldados israelenses pelo Hezbollah.