Chanceler diz que conta com apoio do Egito para brasileiros saírem de Gaza

Brasília

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou nesta quarta-feira (11) que conversou com seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, e que estão adiantadas as tratativas para que os brasileiros que estão na Faixa de Gaza deixem a região pela cidade palestina de Rafah.

Vieira afirmou que "conta com o apoio egípcio" e que os brasileiros estarão "sãos e salvos" ao cruzarem a fronteira.

O chanceler brasileiro Mauro Vieira - Pedro Ladeira - 30 mai. 2023/Folhapress

"Acabo de falar por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Egito a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza, pela passagem de Rafah, para que entre no território egípcio, onde estarão a salvo", afirmou.

"Creio que essa é uma boa iniciativa. Conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo riscos. Dessa forma, estarão sãos e salvos no território egípcio e estamos trabalhando para conseguir informar o governo egípcio da documentação, dia e horário que o ônibus passaria", completou.

O governo estima que cerca de 25 brasileiros querem deixar a região da Faixa de Gaza e serem repatriados. A operação na região é de mais alto risco, quando comparados com os voos de repatriação que estão deixando Israel.

A embaixada local já alugou um ônibus para fazer a travessia.

A Força Aérea Brasileira (FAB) estuda repatriar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza por aeroportos que estão nas regiões Norte ou Nordeste do Egito.

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, afirmou que há dificuldades para conseguir trazer os brasileiros ao país via cidade do Cairo, capital do Egito, e que analisa o fechamento e abertura das fronteiras dos países da região em conflito para encontrar a melhor estratégia.