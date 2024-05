Avião de carga da Boeing pousa sem abrir trem de pouso no aeroporto de Istambul; veja vídeo

Istambul | Reuters

Um Boeing 767, avião de carga da FedEx Airlines, pousou no Aeroporto de Istambul na quarta-feira (8) sem seu trem de pouso dianteiro, afirmou um funcionário do Ministério dos Transportes da Turquia. O órgão relatou que não houve vítimas, e as autoridades abriram uma investigação.

Os pilotos da aeronave, que partiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, informaram à torre de controle em Istambul que seu trem de pouso falhou em abrir, e o pouso ocorreu com orientação da torre, conseguindo permanecer na pista, disse um comunicado do ministério.



Imagens obtidas pela Reuters mostraram faíscas e alguma fumaça enquanto a parte dianteira do avião raspava ao longo da pista antes de parar e ser coberto com espuma de combate a incêndios.

O vídeo mostra que a aeronave mantém seu bico acima da pista por vários segundos depois que as rodas principais tocaram o solo, aparentemente executando o procedimento de emergência para pousar com o trem de pouso dianteiro recolhido.

Equipes de resgate e combate a incêndios do terminal foram acionadas antes do pouso, mas ninguém ficou ferido.

Avião de carga Boeing 767, da FedEx Airlines, levemente embicado para frente após pousar sem acionar o trem de pouso dianteiro no aeroporto de Istambul, na Turquia, na quarta-feira (8); não houve vítimas - Umit Bektas/Reuters

A aeronave envolvida é um dos modelos de carga mais comuns e baseado no Boeing 767 para passageiros, lançado nos anos 1980.

Um funcionário do Ministério dos Transportes da Turquia disse que suas equipes estavam realizando perícias no local como parte da investigação, mas não deu mais detalhes.

A Boeing encaminhou perguntas para a FedEx, que disse em um comunicado que estava coordenando com as autoridades da investigação e fornecerá "informações adicionais conforme estiverem disponíveis".

Em junho do ano passado, um Boeing 717 de 22 anos operado pela Delta Airlines fez um pouso suave sem o trem de pouso dianteiro em Charlotte, na Carolina do Norte, em incidente posteriormente atribuído a um componente quebrado.

Em Istambul, a pista foi temporariamente fechada para o tráfego aéreo, mas as demais operavam normalmente.

A Boeing tem registrado alguns incidentes neste ano. Em janeiro, o painel de uma janela de um avião da Alaska Airlines do modelo 737 Max 9 se rompeu durante o voo, obrigando a aeronave com 171 passageiros e seis tripulantes a reduzir sua altitude e fazer um pouso de emergência.

Imagens nas redes sociais mostraram passageiros utilizando máscaras de oxigênio e um dos painéis da lateral esquerda do avião aberto. Não houve feridos no episódio, e relatos apontam que o assento ao lado do painel que se soltou estava desocupado.

A Boeing tem sido foco de atenção de agências regulatórias devido a uma série de outros incidentes em seus modelos menores 737.