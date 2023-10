'Fui para o abrigo com meu bebê de uma semana': os depoimentos de israelenses durante o ataque do Hamas

BBC News Mundo

Momentos de pânico estão sendo vividos pelos israelenses que relatam estar presos em suas casas, após militantes palestinos entrarem nas cidades do país em um ataque surpresa.

Muitos estão ligando para os meios de comunicação, afirmando que ouvem tiros e permanecem escondidos, enquanto outros estão desesperadamente procurando por seus entes queridos.

"Os terroristas tentaram entrar na minha casa", disse Ayelet Hachim à Canal 12, de sua casa na cidade de Kibbutz Be'eri, próxima à Faixa de Gaza. "Ouvi suas vozes, eles bateram na porta. Eu estava com meus dois filhos pequenos."

Mulher israelense chorando - Getty Images via BBC News Brasil

O governo instruiu os civis próximos à fronteira a permanecerem em abrigos, mas na comunidade Be'eri, os moradores disseram que militantes palestinos tentaram entrar em suas casas e nos abrigos.

Um vizinho disse à Canal 12 que "havia tiros vindos do outro lado da vila, eu estava em casa e os ouvi do lado de fora. Mantivemos a calma, todo o vilarejo estava em silêncio, então eles não vieram atrás de nós".

E uma moradora de 23 anos, Ella, disse que ouviu dizer que "os terroristas estavam no abrigo". "Ainda ouvia rajadas de tiros", acrescentou.

Israel "está em guerra"

Estes depoimentos vieram à tona durante um ataque sem precedentes do grupo armado Hamas, que teve início no sábado de manhã, hora local.

Os combatentes dispararam milhares de foguetes a partir da Faixa de Gaza, alguns dos quais atingiram cidades tão distantes quanto Tel Aviv e Jerusalém.

Em resposta, Israel lançou uma série de ataques aéreos contra a Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que Israel estava "em guerra" e prometeu que o grupo Hamas "pagaria um preço como nunca antes".

Mulher e senhora israelenses em um abrigo - Reuters via BBC News Brasil

Centenas de pessoas morreram em Israel, de acordo com os serviços de emergência do país, e acredita-se que dezenas de residentes tenham sido feitos reféns.

Por sua vez, os ataques de Israel contra Gaza resultaram em centenas de mortos e quase 1.000 feridos, segundo autoridades palestinas.

"Fui para o abrigo com meu bebê de uma semana"

"Fiquei no abrigo com meu bebê de uma semana por mais de duas horas, enquanto minha casa estava em chamas", disse uma moradora da comunidade Nirim à Canal 13, perto da Faixa de Gaza.

Outros residentes fizeram apelos nas redes sociais. "Urgente, urgente, por favor, ajudem a levar isso para a mídia", escreveu Ella Mor no Facebook. "Precisávamos salvar meus sobrinhos que estavam escondidos. Ligaram dizendo que atiraram em sua mãe e pai, e eles estavam mortos em Kfar Aza. Eles não conseguiam encontrar o bebê. A polícia não respondia."

Os israelenses abandonaram as suas casas com medo de ataques - Getty Images via BBC News Brasil

Uma mulher chamada Adele publicou no Facebook: "Nos disseram para trancar as portas e não sair do abrigo. Nem mesmo ligávamos o ar condicionado com medo de indicar a presença de pessoas na casa."

"Meu estômago estava revirado. Ouvia muitos tiros, apesar das paredes grossas do abrigo. Precisava ir ao banheiro, mas não me atrevia. Literalmente, nunca estive tão assustada."

Na comunidade Nir Oz, no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza, um morador chamado Yoni escreveu no Facebook: "Minha sogra foi sequestrada; preciso urgentemente entrar em contato com o exército e a mídia."

Ofir, uma moradora de Sufa, disse: "Ficamos trancados em nosso abrigo, o exército não estava aqui. Meu marido estava lá fora com a equipe, lutando. Estavam atirando em nossas casas, tentando entrar em nossas casas."

Israelenses feridos chegam aos serviços de emergência - Getty Images via BBC News Brasil

"O grupo de WhatsApp do Kibbutz estava enlouquecendo com as mensagens das pessoas dizendo que estavam atirando em suas casas. Estávamos perto da cerca, não sabíamos onde estava o exército, não havia ninguém ali."

O autor e jornalista inglês Gideon Levy, que estava em Tel Aviv, disse à BBC: "As ruas estavam totalmente vazias. Restaurantes, cafés, tudo estava fechado, e havia uma grande sensação de surpresa, choque e medo do que poderia acontecer. Quando os primeiros foguetes caíram, eu ainda estava correndo no parque, o barulho era terrível."

