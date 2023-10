Incêndio em boate no sudeste da Espanha deixa ao menos 13 mortos

Madri | AFP

Pelo menos 13 pessoas morreram neste domingo (1º) em um incêndio em uma boate em Múrcia, no sudeste da Espanha. O prefeito da cidade, José Ballesta, afirmou que o incidente foi de "extrema gravidade", e os serviços de emergência disseram não descartar a possibilidade de novos óbitos em comunicado.

Bombeiro caminha diante da boate Teatre, em Múrcia, no sudeste da Espanha, cuja fachada foi em parte destruída após um incêndio que deixou 13 mortos - Serviços de Emergência de Múrcia/via AFP

O incêndio teve início às 6h do horário local (1h no horário de Brasília), na boate Teatre. Os bombeiros chegaram ao edifício, localizado no bairro de Atalayas, por volta das 7h, e conseguiram controlar as chamas em menos de uma hora.

Mesmo assim, segundo Ballesta, ainda há corpos para retirar dos escombros, uma tarefa complicada devido ao risco de desabamento. As autoridades não divulgaram a identidade dos mortos.

Um representante da Polícia Nacional declarou à agência de notícias AFP que a prioridade neste momento é encontrar os desaparecidos. Ele disse que a boate tinha abrigado uma festa de aniversário no sábado à noite (30), e que nem todos os convidados foram localizados.

Ainda não há pistas sobre a causa do incêndio. Diego Seral, porta-voz da Polícia Nacional em Múrcia, afirmou à imprensa local que o fogo teria tido início no primeiro andar do edifício, e que seis dos corpos recolhidos foram encontrados na área.

Fotos divulgadas pelos serviços de emergência mostram os bombeiros lutando contra as chamas e uma fumaça espessa saindo do teto da boate. Segundo Ballesta, 40 bombeiros e 18 policiais foram mobilizados para a operação.

O prefeito de Múrcia declarou três dias de luto pela morte dos frequentadores da boate. "Força e ânimo aos parentes e amigos nesse momento complicado", disse ele. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também prestou condolências às vítimas e seus familiares, publicando na rede X, o antigo Twitter, uma mensagem expressando sua solidariedade a elas.