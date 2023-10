Oposição vence prefeitura da capital Bogotá, em derrota simbólica para Petro

São Paulo

Ainda que as eleições regionais na Colômbia, realizadas ao longo deste domingo (29) para eleger prefeitos, governadores e conselheiros municipais, não fossem vistas como um real termômetro do governo de Gustavo Petro, uma região fugia à regra: Bogotá.

E, na capital, o petrismo assistiu a uma derrota simbólica. O candidato opositor Carlos Fernando Galán, do partido Novo Liberalismo, ganhou a prefeitura em primeiro turno, ao obter mais de 40% dos votos. É com o centro-direitista que a Casa de Nariño, sede da Presidência, terá de dialogar daqui para a frente.

Carlos Fernando Galán, do Novo Liberalismo, distribui panfletos durante campanha política em Bogotá - Juan Barreto - 19.out.23/AFP

Petro, ele próprio, foi prefeito de Bogotá, eleito em 2011. E a capital votou majoritariamente pelo ex-guerrilheiro nas eleições presidenciais de 2022, concedendo-lhe mais de 58% dos votos na cidade, o que a desenhou como possível bastião do petrismo —agora, nem tanto.

Com mais de 82% das mesas de votação escrutinadas, Galán, filho de Luis Carlos Galán, proeminente político assassinado em agosto de 1989 a tiros durante um comício perto de Bogotá, somava 48% dos votos. Com mais de 1,4 milhão de votos, ele também se tornou o candidato mais votado da história da capital.

Em segundo lugar, o também opositor Juan Daniel Oviedo (20%). E, finalmente em terceiro, o candidato do petrismo, o ex-senador Gustavo Bolívar, amigo pessoal de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, com 18%.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Analistas ponderam que a insegurança, um problema crônico do país, que compartilha com o Brasil a Amazônia, dominou o pleito regional, em especial diante da consolidação de novos grupos armados, as chamadas "pandillas", e do alargamento do crime transnacional.

Na capital Bogotá, porém, outro contexto regional de peso era a mobilidade urbana, em especial o aguardado metrô. Petro esteve há poucos dias na China, onde reuniu-se com membros do regime de Xi Jinping e empresários —empresas chinesas venceram em 2019 uma ampla licitação para construir a malha no país sul-americano.

Galán e Bolívar, o candidato apoiado pelo presidente, defenderam diferenças técnicas na construção do transporte. Petro tem barganhado por alterações que permitam construir a rede de forma subterrânea, enquanto a oposição pleiteia que as obras sigam como estão.

Também foi esse um dos principais temas que desgastou a relação de Petro com a atual prefeita de Bogotá, a progressista Claudia López. Ela apoiou Petro à Presidência, mas paulatinamente se distanciou do líder e passou a criticá-lo publicamente.

A tradução do movimento veio neste domingo, quando López celebrou a vitória de Galán assim que os resultados foram cravados. No X, ex-Twitter, ela o parabenizou e disse: "Se eles queriam um plebiscito, este é um em alto e bom tom", em referência à uma suposta resposta das urnas em resposta ao governo nacional.