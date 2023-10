União Europeia suspende R$ 3,8 bi em ajuda à Palestina após ataques do Hamas

Bruxelas | AFP

Após os ataques terroristas feitos por militantes do Hamas em Israel, a União Europeia decidiu suspender, de forma imediata, os pagamentos de ajuda ao desenvolvimento da Palestina, afirmou nesta segunda-feira (9) o comissário europeu para Vizinhança e Expansão do bloco, Oliver Varhelyi.

"Todos os projetos foram colocados em revisão. Todas as propostas orçamentárias, inclusive para 2023, estão adiadas até novo aviso. Avaliação integral de todo o portfólio", escreveu ele na plataforma X (ex-Twitter).

Bombeiro apaga incêndios na cidade de Ashkelon, em Israel - Amir Cohen - 7.out.23/Reuters

Segundo Varhelyi, os atentados contra civis representam um "ponto de virada". Ele disse que a União Europeia é a maior doadora dos palestinos, e que a soma dos valores congelados é de € 691 milhões (R$ 3,8 bilhões). "Não pode haver negócios como de costume", afirmou.

No terceiro dia de conflitos intensos, Israel anunciou nesta segunda um cerco total à Faixa de Gaza e disse ter retomado o controle de comunidades no sul do país que haviam sido invadidas por militantes do Hamas, grupo extremista islâmico, no último sábado.

As Forças Armadas israelenses realizaram mais de 500 ataques aéreos e de artilharia durante a noite, em uma mostra do violento conflito que deve se estender pelos próximos dias. Desde sábado, mais de 1.200 pessoas morreram —700 em solo israelita e mais de 560 na Faixa de Gaza. Havia ainda cerca de 130 pessoas capturadas por combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, entre militares e civis.

Os atentados começaram no sábado, quando o Hamas disparou milhares de foguetes contra Israel. Em ação conjunta e sem precedentes, extremistas se infiltraram no território israelense por terra, mar e ar. O premiê Binyamin Netanyahu declarou guerra e disse que a facção radical pagará "um preço sem precedentes". Logo depois, Tel Aviv iniciou bombardeios aéreos contra o território palestino.

Israel convocou um número recorde de 300 mil reservistas, disse um porta-voz militar nesta segunda. O número sugere preparativos para uma possível invasão, embora tais planos não tenham sido oficialmente confirmados. "Nunca recrutamos tantos reservistas em tal escala", disse o contra-almirante Daniel Hagari. "Vamos para a ofensiva."