Autoridade Palestina vive crise agravada por ascensão do Hamas

Alto e com barba rala, Jihad Imtoor é o orgulhoso filho de um combatente morto na primeira intifada, ou levante, contra Israel. Seu pai era membro do Fatah, a facção política que controla a Autoridade Nacional Palestina (ANP). Mas ele já teve o suficiente do seu governo na Cisjordânia.

Em um dia recente, Imtoor, 32, proprietário de um pequeno negócio, ficou do lado de fora de sua loja, observando uma marcha pelos muitos palestinos detidos em prisões israelenses, que o Hamas diz estar tentando libertar como parte de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Eu não sou do Hamas, mas espero que eles venham aqui", disse. "A Autoridade Palestina nos tirou muito, e está na hora de eles irem embora. "Referindo-se ao monumento no centro de Ramallah, ele disse: "A Autoridade Palestina está funcionando bem para proteger os quatro leões na Praça Manara, mas eles não podem proteger o povo de Israel."

O presidente Joe Biden e o secretário de Estado Antony Blinken disseram que, após a última guerra, Gaza deveria ser unificada com a Cisjordânia ocupada por Israel sob uma Autoridade Palestina "revitalizada", que controla grandes partes da Cisjordânia em estreita coordenação —alguns dizem colaboração— com Israel.

Hoje, poucas pessoas na Cisjordânia ou em Israel consideram a autoridade capaz de governar uma Gaza pós-conflito. A ANP é profundamente impopular mesmo onde tem controle na Cisjordânia, porque é vista como uma subcontratada da longa ocupação israelense. Seu apoio é tão frágil, na verdade, que dificilmente sobreviveria sem a segurança fornecida pelo Exército de Israel.

Criada após os Acordos de Oslo de 1993, a Autoridade Palestina foi concebida como uma administração temporária rumo a um Estado palestino independente. É dominada pela facção Fatah, exclui o Hamas e, durante grande parte desse tempo, foi liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, que agora tem 88 anos.

Abbas garantiu que não houvesse eleições nacionais desde que o Fatah perdeu uma votação legislativa para o Hamas em 2006. No ano anterior, ele foi eleito presidente para o que deveria ser um mandato de quatro anos.

Na opinião de muitas das pessoas que, em tese, representa, a ANP se tornou uma administração autoritária, corrupta e antidemocrática que se senta em um trono de ferro construído por Israel.

Restaurar a credibilidade da entidade, dizem palestinos e especialistas, exigiria ampliar sua base para incluir o Hamas e outros grupos palestinos, realizar eleições para formar uma nova liderança e insistir na reunificação da Cisjordânia e Gaza sob algum tipo de paradigma de dois Estados com Israel.

Mas os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro quase destruíram a confiança israelense na governança palestina, e se as eleições fossem realizadas hoje, é provável, segundo especialistas e pesquisas, que o Hamas venceria novamente.

Quando questionada se a ANP poderia governar Gaza, Asala Khdour, 30, dona de casa de Ramallah, foi categórica. "Absolutamente não. A Autoridade Palestina está apenas sentada. Aquele que faz pelo povo deve estar no comando do povo", disse.

O sucesso do Hamas em infligir um grande golpe a Israel humilhou Abbas, que ao mesmo tempo está tentando manter a paz na Cisjordânia com os israelenses, por mais difícil e impopular que isso possa ser.

A Cisjordânia está repleta de assentamentos israelenses e postos de controle, dividindo a terra e tornando a viagem para os palestinos um percurso de obstáculos e bloqueios de estradas. Há um aumento da violência contra os palestinos por colonos israelenses e agora constantes incursões que o Exército israelense diz serem direcionadas a membros e combatentes do Hamas, especialmente ao redor de Nablus e Jenin.

Mesmo entre uma classe média em ascensão que cresceu na relativa estabilidade da Cisjordânia, há pouco respeito pela ANP. Com problemas financeiros e um orçamento apertado, ela já reduziu os salários que paga em cerca de 30%, reconheceu Sabri Saidam, membro influente do Comitê Central do Fatah.

"Como eles podem governar Gaza?", perguntou Iyad Masrouji, CEO da Jerusalem Pharmaceuticals, que opera na Cisjordânia e em Gaza. "Os americanos falam com a retórica de 30 anos atrás. Mas vivemos em uma realidade diferente. Se tivéssemos uma eleição justa, o Hamas venceria."

As pessoas veem a liderança palestina "negociando por anos por sua própria sobrevivência política, não pelo bem de suas aspirações nacionais", disse Zakaria al-Qaq, cientista político palestino. "Eles não conseguiram alcançar nenhum dos dois."

Embora o Fatah tenha se comprometido com o reconhecimento de Israel, uma solução de dois Estados agora parece um sonho distante para muitos, minada pelos assentamentos israelenses na Cisjordânia e pelos governos de direita do país. A falta de um acordo de paz negociado tornou a outra alternativa óbvia —a resistência armada palestina à ocupação israelense— mais aceitável e popular.

Apesar da brutalidade do Hamas em 7 de outubro, quando Israel diz ter matado cerca de 1.200 pessoas e feito cerca de 240 reféns, os palestinos na Cisjordânia em geral saudaram o grupo por romper a dominação de Israel e trazer o destino dos palestinos de volta ao foco internacional.

"Do ponto de vista palestino, parecia um milagre", disse Sari Nusseibeh, um palestino moderado que foi presidente da Universidade Al Quds. "Esta fortaleza de Israel de repente parecia vulnerável." Nusseibeh disse que abominava a violência perpetrada pelo Hamas em 7 de outubro, mas é claro sobre o impacto.

"Quem é a liderança palestina agora? É o Hamas, goste ou não", disse Nusseibeh. "No momento, o Hamas é visto pelos palestinos como o principal representante dos interesses palestinos." E por quê? "Porque ninguém mais é. A Autoridade Palestina não figura na mente das pessoas."

No entanto, o que manteve a Autoridade Palestina viva através de anos de negligência internacional e domínio israelense é a falta de alternativas.

"A ANP tem se segurado com unhas e dentes há algum tempo", disse Diana Buttu, advogada que já foi conselheira jurídica da Organização para a Libertação da Palestina, mas se tornou crítica. "Ninguém na comunidade internacional quer assinar o atestado de óbito, porque significa o fim do processo de paz, da solução de dois Estados e deste corpo muito conveniente ao qual eles podem culpar e canalizar dinheiro."

Biden não fez praticamente nada por Abbas ou pela ANP, diz Buttu. "E agora aqui estamos, e de repente ele é a esperança deles. É simplesmente inacreditável. É um pensamento dos anos 1990 que não pode mais ser revivido."

Para os israelenses, a ANP tem se mostrado uma ferramenta útil para acalmar a raiva popular em relação à guerra em Gaza. Mas as tensões estão aumentando, disse um alto funcionário de segurança israelense sob condição de anonimato, com a autoridade perdendo influência em partes do norte, especialmente em torno de Jenin, onde as forças israelenses tentaram retomar o controle.

As tensões também estão altas porque algumas centenas dos 500 mil colonos israelenses na Cisjordânia estão usando a guerra em Gaza para atacar os palestinos, disse o mesmo funcionário, e a violência está aumentando.

Autoridades da Autoridade Palestina afirmam que, apesar da pressão popular para confrontar Israel, eles estão agindo para proteger seu próprio povo.

Hussein al-Sheikh, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina e um assessor próximo de Abbas, disse em uma entrevista que, ao contrário da "reação extrema" de Israel em Gaza, "do lado da ANP, a decisão foi manter a calma, a segurança e a estabilidade, bem como a paz".

Khalil Shikaki, um proeminente pesquisador palestino, disse que em sua última pesquisa, ainda não publicada, 66% dos palestinos na Cisjordânia consideram a ANP um fardo. Cerca de 85% querem que Abbas renuncie —e isso significa "mais de 60% de sua própria base" no Fatah quer que ele vá embora, disse Shikaki.

A Autoridade em seu estado atual poderia assumir Gaza? "Claro que não", disse ele. "Governar é estabelecer a lei e a ordem e fazer cumprir as regras, e a ANP não consegue fazer isso."

A única solução, muitos palestinos dizem, é encontrar uma maneira de trazer o Hamas para a Organização para a Libertação da Palestina e para a Autoridade Palestina, ambas lideradas por Abbas e pelo Fatah.

Uma OLP mais representativa poderia realizar novas eleições para uma Autoridade Palestina mais representativa, que teria muito mais credibilidade tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, segundo essa linha de pensamento. Mas também exigiria que o Hamas enfraquecido concordasse em aceitar a existência de Israel e se comprometesse a negociar um Estado palestino ao lado dele.

"No momento, o povo palestino não tem esperança, mas um processo de paz real poderia proporcionar isso, e o Hamas poderia fazer parte disso", disse Qadura Fares, ex-ministro da ANP. "Na OLP, precisamos de todas as facções palestinas juntas."

Incluir o Hamas em uma nova Autoridade Palestina também poderia ser uma maneira de contornar o que fazer com o grupo, que é rejeitado por Israel e pelo Ocidente. "Não podem acabar com o Hamas; não se pode acabar com algo nos corações das pessoas", disse Munir Zughir, que tem um filho prisioneiro proeminente do Hamas e outro que está evitando a prisão por seu envolvimento com o grupo. "O mundo não lidará com o Hamas, mas eles o farão através da ANP."

Mas quem pode suceder Abbas?

Alguns têm se concentrado em Marwan Barghouti, 64, que está cumprindo cinco penas de prisão perpétua consecutivas em uma prisão israelense por assassinatos cometidos durante a primeira e segunda intifadas, que ele liderou, mas que poderia fazer parte de uma troca de prisioneiros maior para ajudar a encerrar a guerra.

As últimas pesquisas do Arab Barometer, que estuda a opinião no Oriente Médio e no Norte da África, mostram que Barghouti é consideravelmente mais popular em Gaza do que Ismail Haniyeh, o ex-líder do Hamas em Gaza, ou Abbas.

Outra alternativa, embora ele continue sendo uma figura divisiva, poderia ser Mohammed Dahlan, um ex-líder do Fatah de Gaza, derrubado pelo Hamas em 2007 e desde então excluído por Abbas. Dahlan, 62, agora vive nos Emirados Árabes Unidos.

O que mais importa é um novo compromisso dos Estados Unidos em fornecer aos palestinos uma perspectiva realista de um estado independente, disse Saidam, o alto funcionário do Fatah.

"A marginalização dos palestinos pelos Estados Unidos, o corte de fundos e os sucessivos governos israelenses de direita levaram a essa situação desesperadamente perigosa", disse Saidam. "A administração dos EUA será séria desta vez?"

"Qualquer solução política que leve à criação de um Estado palestino será um fator tranquilizador", disse ele. "Mas se voltarmos a 'um processo', a conversas vazias, à falta de seriedade, a outra rodada de sessões de fotos, isso não nos levará a lugar nenhum."