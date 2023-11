Conselho de Segurança aprova resolução diluída sobre Oriente Médio

Washington

Depois de quatro votações fracassadas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta quarta (15) uma resolução sobre o conflito no Oriente Médio após os ataques de 7 de Outubro a Israel pelo grupo terrorista Hamas. O documento pede pausas e corredores humanitários "urgentes e prolongados" e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

O placar foi de 12 votos a favor, incluindo o do Brasil, nenhum contra e 3 abstenções (EUA, Rússia e Reino Unido). Antes da votação, Moscou propôs uma emenda pedindo a cessação das hostilidades, a qual foi rejeitada.

Conselho de Segurança aprova resolução proposta por Malta sobre Oriente Médio - Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua

O texto, apresentado por Malta, é uma versão diluída das propostas anteriores discutidas pelo Conselho —uma de autoria do Brasil, duas da Rússia e uma dos EUA. O principal entrave para a aprovação desses textos foi o embate entre Washington, de um lado, e Moscou e Pequim, de outro —os três, junto a França e Reino Unido, são membros permanentes e possuem poder de veto.

As principais diferenças da resolução aprovada nesta quarta são a ausência de uma condenação dos ataques pelo Hamas como terroristas, e tampouco uma pressão direta para que Israel siga o direito internacional em suas operações em Gaza, que já deixaram mais de 11 mil civis mortos.

Os EUA justificaram sua abstenção justamente pela falta de uma condenação dos ataques terroristas pelo Hamas, mas elogiaram o pedido para a libertação de reféns e de pausas humanitárias.

A resolução enfatiza o impacto do conflito sobre crianças, que formam quase metade da população da região sob ataque de Tel Aviv. O texto expressa a preocupação com o acesso a itens básicos, como alimentos e água, possibilidade de resgate de crianças em escombros, e evacuação de feridos.

A linguagem, no entanto, é mais nuançada do que a de resoluções anteriores —a resolução "solicita" as pausas, em vez de exigir. A Rússia chamou essa redação de um "escárnio" dos poderes do órgão.

O texto aprovado pelo Conselho nesta quarta obriga as partes a segui-lo, sob risco de sofrerem punições se desrespeitado. No final de outubro, uma resolução passou na Assembleia-Geral, que abrange todos os países membros da ONU, mas seu caráter é apenas recomendatório.

Membro do órgão até 31 de dezembro, o Brasil trabalha, junto com os outros nove integrantes não permanentes, em uma outra resolução sobre o conflito no Oriente Médio. Falta de acordo em torno do texto, no entanto, sobretudo pela China, que presidente o Conselho neste mês, travou o avanço da resolução.

O representante brasileiro na reunião, o embaixador Norberto Moretti, afirmou que a aprovação é bem-vinda e há muito tempo necessária tanto para dar uma resposta ao conflito quanto para recuperar a credibilidade do Conselho, criticado pela paralisia em face da crise humanitária.

Ele destacou que vê a resolução como "um primeiro passo" e disse que propostas anteriores, citando a do próprio Brasil, eram mais abrangentes. Moretti disse que o texto aprovado ainda é insuficiente, mas ajuda a mitigar a situação em terreno —mencionando a invasão do hospitel Al-Shifa pelas forças israelenses nesta quarta. O diplomata disse que a posição brasileira é de apoio a um cessar-fogo humanitário.

Veja a resolução na íntegra

O Conselho de Segurança,

Reafirmando os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas,

Reafirmando que todas as partes em conflitos devem cumprir suas obrigações sob o direito internacional, incluindo o direito humanitário internacional e o direito internacional dos direitos humanos,

Destacando que o direito humanitário internacional oferece proteção geral para crianças como pessoas que não participam das hostilidades e proteção especial como pessoas especialmente vulneráveis, e recordando que a tomada de reféns é proibida pelo direito internacional,

Recordando que todas as partes em conflito armado devem cumprir estritamente as obrigações que lhes são aplicáveis sob o direito internacional para a proteção de crianças em conflitos armados, incluindo aquelas contidas nas Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e nos Protocolos Adicionais de 1977, bem como as convenções relevantes relacionadas ao envolvimento de crianças em situações de conflito,

Expressando profunda preocupação com a situação humanitária na Faixa de Gaza e seu grave impacto na população civil, especialmente o efeito desproporcional sobre crianças, destacando a necessidade urgente de acesso humanitário pleno, rápido, seguro e sem impedimentos, e enfatizando os princípios humanitários de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência, e a obrigação de respeitar e proteger o pessoal de ajuda humanitária,

Rejeitando o deslocamento forçado da população civil, incluindo crianças, em violação do direito internacional, incluindo o direito humanitário internacional e o direito internacional dos direitos humanos,

Expressando profunda preocupação com o impacto da interrupção do acesso à educação nas crianças e que o conflito tem efeitos ao longo da vida em sua saúde física e mental,

Elogiando os esforços em curso de vários atores regionais e internacionais, bem como do Secretário-Geral das Nações Unidas, para lidar com as crises de reféns e humanitárias,