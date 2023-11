NYT reúne evidências de que foguetes de Israel atingiram maior hospital de Gaza

The New York Times

Minutos depois da 1h de sexta-feira (10), enquanto a luta ativa ocorria entre as forças israelenses e os militantes do Hamas, um projétil atravessou o maior complexo médico de Gaza e caiu no centro do pátio do Hospital Al-Shifa, um local onde milhares de deslocados na Faixa de Gaza haviam procurado abrigo.

Ele caiu a poucos metros de Ahmed Hijazi, uma personalidade das redes sociais que tem documentado o conflito. Ele fez um vídeo do projétil voando e, em seguida, de um homem em agonia, com a perna mutilada pelo impacto.

Corpos de palestinos mortos após ataque ao Hospital Al-Shifa cobertos com lençóis do lado de fora do centro de saúde na Cidade de Gaza, a mais populosa da faixa de terra homônima - Khoder al-Zaanoun - 10.nov.23/AFP

Foi o primeiro de pelo menos quatro ataques envolvendo múltiplos projéteis em diferentes seções do complexo extenso entre 1h e 10h daquela sexta. O diretor do Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, disse em uma entrevista por telefone que sete pessoas haviam sido mortas e várias outras haviam sido feridas.

Horas após a explosão final, o Exército de Israel culpou combatentes palestinos não especificados, dizendo que um "projétil desviado" destinado às tropas militares israelenses implantadas nas proximidades havia atingido o hospital.

Mas pelo menos três dos projéteis que o atingiram parecem ter sido munições israelenses, de acordo com fotos de fragmentos de armas coletados e verificados pelo The New York Times e analisados por especialistas.

Os ataques não atingiram vítimas em massa, mas Israel está sob crescente pressão internacional para evitar atacar hospitais. O Al-Shifa emergiu como um ponto de conflito particular: Israel alega ter evidências de que o hospital está situado em cima de um centro de comando subterrâneo do Hamas e diz ter alertado aqueles que ainda estavam lá dentro para que saíssem, mesmo enquanto suas tropas cercavam ativamente a instalação antes da invasão concretizada nesta terça (14).

Os funcionários do hospital negam que o Hamas opere lá e disseram que os pacientes estão morrendo por falta de comida, combustível e outros suprimentos.

A afirmação de Israel de que o Al-Shifa foi realmente atingido por um projétil palestino ecoou acusações e contra-acusações semelhantes e não resolvidas após munições que atingiram o pátio de outro hospital de Gaza, o Al-Ahli Arab, quase um mês atrás.

A evidência revisada pelo Times do Al-Shifa aponta mais diretamente para ataques de Israel; não está claro se intencionalmente ou por acidente.

Além dos restos de armas, uma análise de imagens de vídeo mostra que três dos projéteis foram disparados contra o hospital do norte e do sul, contrariando a trajetória oeste indicada em um mapa divulgado pelo Exército israelense, em tese baseado em detecções de radar. Uma análise de imagens de satélite mostrou que havia posições militares israelenses ao norte e ao sul do hospital na madrugada de sexta-feira.

Os ataques analisados pelo Times não parecem ter como alvo a infraestrutura subterrânea. Dois dos ataques mais graves atingiram os andares superiores da maternidade.

O Exército israelense se recusou a comentar a evidência apresentada pelo Times. Os militares dizem que suas forças estavam envolvidas em uma batalha intensa contra o Hamas e que, por causa da "atividade militar específica em curso, não podemos responder ou confirmar consultas específicas".

O primeiro projétil filmado por Hijazi no pátio também foi capturado por Saleh al-Jafarawi, uma personalidade do Instagram de Gaza que tem acampado no hospital há semanas. Jafarawi tem sido alvo de várias polêmicas na internet por suas postagens prolíficas nas redes sociais. O Times fez uma extensa verificação independente do material que ele capturou no Al-Shifa.

Uma revisão dos metadados do vídeo de Jafarawi confirmou que ele filmou a cena imediatamente após o ataque. Ele foi filmado na cena em outro vídeo fornecido por um jornalista de Gaza, Motasem Mortaja. Os vídeos de Jafarawi correspondem às imagens feitas por Mortaja e Hijazi e estão de acordo com os relatos fornecidos pelo diretor do hospital, especialistas em armas e outras testemunhas.

Marc Garlasco, ex-analista sênior de inteligência do Pentágono, identificou o projétil como a carcaça de um artefato de artilharia de iluminação israelense comumente usado para identificar alvos à noite. Richard Stevens, ex-soldado de eliminação de explosivos do Exército britânico, também o identificou como um projétil de iluminação e observou a ausência de uma detonação no impacto da carcaça.

Algum tempo depois das 2h, o hospital foi atingido novamente, desta vez por projéteis explosivos que perfuraram a parede do quinto andar do prédio da maternidade.

Um vídeo feito imediatamente depois mostrou cobertores, cadeiras e sapatos espalhados pelo quarto. Entre os destroços estavam duas peças de metal que Garlasco identificou como as caudas de projéteis de tanque de 120 mm de um tipo usado apenas pelas forças israelenses, não pelos combatentes palestinos, que não possuem tanques. Ele disse que os danos ao quarto eram "muito consistentes com projéteis de tanque H.E. de 120 mm".

O Times estabeleceu que esses projéteis provavelmente foram disparados do sul em direção ao hospital, novamente contrariando o mapa divulgado pelo Exército israelense. Abu Salmiya disse que um homem de 61 anos foi morto no ataque e que duas mulheres ficaram feridas. Até as 8h, a mesma ala do prédio da maternidade foi atingida novamente. Desta vez, uma parte da parede externa foi destruída e o interior do prédio ficou consideravelmente danificado.

Segundo Abu Salmiya, essa explosão atravessou o hospital, matando três pessoas que estavam se abrigando lá dentro e ferindo outras. Um vídeo feito imediatamente depois mostrou danos extensos e dezenas de pessoas deixando a área.

Cerca de uma hora e meia depois de a unidade de maternidade ter sido atingida pela segunda vez, um projétil atingiu o outro lado do complexo hospitalar, próximo a uma entrada movimentada da clínica de pacientes externos, segundo testemunhas.

Um vídeo filmado por Hijazi mostrou cenas caóticas de homens, mulheres e crianças feridos no ataque. Duas crianças estavam caídas sem vida no chão. Uma jovem com sangue no rosto gritava para a câmera.

Esse ataque matou três pessoas e feriu outras sete, disse o chefe do hospital.

Uma foto obtida pelo Times mostrou os danos causados pelo projétil que atingiu a área de pacientes externos, mas Garlasco e Stevens disseram que a imagem não fornecia detalhes suficientes para determinar que tipo de munição foi usada no ataque.