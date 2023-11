Ex-primeira-dama dos EUA Rosalynn Carter começa a receber cuidados paliativos

São Paulo

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Rosalynn Carter, 96, esposa do ex-presidente Jimmy Carter, 99, passou a receber cuidados paliativos em sua casa, informou a organização da família, o Carter Center, em comunicado divulgado nesta sexta-feira (17).

"Ela e o presidente Carter estão passando o tempo um com o outro e com a família", diz o texto assinado por Jason, neto do casal. "A família Carter pede mais uma vez privacidade e segue muito agradecida pelas demonstrações de amor e apoio."

A ex-primeira-dama Rosalynn e seu marido, o ex-presidente Jimmy Carter, durante jogo de beisebol entre o Atlanta Braves e o Toronto Blue Jays em Atlanta, na Geórgia - Kevin C. Cox - 17.set.2015/Getty Images via AFP

Em fevereiro passado, a família já havia anunciado que o ex-presidente também passaria a receber cuidados paliativos em casa, no estado da Geórgia, após passar por uma série de internações.

Carter, um democrata que governou os EUA de 1977 a 1981, tornou-se o ex-presidente americano vivo mais velho da história após a morte de George Bush no final de 2018, aos 94 anos.

Em maio, a família também informou ao público que Rosalynn havia recebido diagnóstico de demência. Ela e Jimmy são o casal presidencial americano que há mais tempo está casado. O matrimônio foi selado em 1946, quando ele tinha 21 anos, e ela, 18.

Cuidados paliativos, aos quais agora está sujeito, não significam uma morte iminente, muito menos que a equipe médica desistiu do paciente. Tratam-se de uma série de medidas de conforto para aliviar a dor, sem que o paciente seja submetido a terapias invasivas.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) preconiza que os cuidados paliativos envolvam equipes multidisciplinares (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais).

A proposta é que, juntos, promovam qualidade de vida, alívio de sintomas da doença e conforto psicológico e espiritual a pacientes com doenças crônicas graves e a seus familiares.

Desde que deixou a Casa Branca, o casal permaneceu ativo na sociedade americana, em especial com trabalho humanitário realizado por meio do Carter Center. Rosalynn também fundou, pouco após deixar de ser primeira-dama, um instituto que leva seu nome e é voltado para oferta de apoio e financiamento para americanos que cuidam de familiares idosos ou outros que precisem.

A iniciativa fez parte de uma agenda em que se engajou em Washington para aprovar projetos de lei que aumentassem gastos públicos com serviços de saúde mental para comunidades pobres dos EUA.

Rosalynn e Jimmy moram juntos em Plains, na Geórgia, a pequena cidade onde os dois nasceram, casaram-se e viveram antes do início da vida política do democrata. Sua última aparição pública ocorreu em setembro passado, quando o casal encontrou moradores locais durante um evento que homenageava o passado de Carter no cultivo local do amendoim, segundo relato da rede britânica BBC.