George Santos pagou OnlyFans com fundos de campanha, diz relatório da Câmara dos EUA

São Paulo

Botox, itens de grifes de luxo, viagens a Atlantic City e os Hamptons e até assinatura de OnlyFans. Esses foram alguns dos usos que o deputado republicano George Santos fez do dinheiro seu fundo de campanha ao concorrer em 2020 e em 2022, segundo afirma relatório do Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgado nesta quinta-feira (16).

O deputado republicano George Santos no Capitólio, em Washington, nos EUA - Mandel Ngan - 22.jun.23/AFP

O documento é fruto de uma investigação de quase nove meses contra o republicano, eleito há um ano para representar o terceiro distrito de Nova York, que abrange partes de Long Island e o Queens —ele perdeu na mesma localidade em 2020.

O texto abre caminho para uma nova tentativa de expulsá-lo da Casa, menos de um mês depois de uma moção para cassar seu mandato ser rejeitada no plenário por 213 votos contra 179.

Pouco depois da publicação do relatório, Santos afirmou em sua conta no X, o antigo Twitter, que não renunciaria, comprometendo-se a "manter seu compromisso com os valores conservadores" em seu tempo restante no Congresso. Ele acrescentou, porém, que não se candidataria à reeleição.

O relatório de 56 páginas reúne evidências de vários dos 23 crimes de que Santos foi acusado na Justiça e pelos quais se declarou inocente, como o fornecimento de dados falsos ou incompletos sobre suas finanças e o dolo a doadores. As infrações que mais chamam a atenção se relacionam, contudo, com os destinos que o então candidato deu ao dinheiro de seu fundo de campanha.

O documento do Comitê de Ética revela, por exemplo, que Santos gastou mais de US$ 2.000 em viagens a resorts Atlantic City, cidade em Nova Jersey conhecida por seus cassinos, mesmo que sua agenda política não prevesse nenhum evento ali, e US$ 3.000 em uma estadia de um fim de semana nos Hamptons, balneário frequentado pela elite nova-iorquina.

Também gastou US$ 4.127,80 em uma compra na grife de luxo Hermès, e outros milhares de dólares em aplicações de botox em diversos spas.

Segundo o relatório, a movimentação de fundos acontecia da seguinte maneira: o dinheiro do fundo de campanha era a princípio enviado para a empresa RedStone Strategies, da qual Santos era sócio, e depois transferido para a sua conta bancária pessoal.

Além das compras luxuosas, o dinheiro do fundo também foi usado para pagar contas de cartão de crédito, refeições, estacionamento e compras menores na loja de cosméticos Sephora, além de gastos na plataforma de streaming OnlyFans, associada à venda de conteúdo erótico.