Índia tenta resgatar 41 trabalhadores presos após túnel em construção desabar

Socorristas na Índia tentam resgatar 41 trabalhadores que estão presos desde o dia 12 em um túnel de 4,5 km em construção que sofreu um desabamento no estado de Uttarakhand, na região do Himalaia. Problemas com o maquinário de perfuração, no entanto, atrasam a abertura de espaço para que os homens sejam resgatados.

Autoridades afirmam que os trabalhadores estão seguros, com acesso a luz, oxigênio, comida, água e remédios.

Equipes de resgate em frente a túnel que desabou no estado de Uttarakhand, na Índia, prendendo 41 trabalhadores - Arun Sankar - 23.nov.23/AFP

As equipes de resgate esperavam terminar a perfuração na noite desta quinta-feira (23), mas suspenderam os trabalhos depois que a plataforma em que fica a máquina de perfuração foi danificada. Um tubo de metal foi encontrado preso ao maquinário após a constatação do dano, exigindo reparos.

Estima-se que restem de 10 a 12 metros de entulho, uma mistura de rochas e metais, a serem perfurados. O trabalho foi retomado nesta sexta-feira, mas foi suspenso de novo logo em seguida, com outro problema no equipamento que não foi explicado pelas autoridades.

Não há uma declaração oficial sobre o que causou o colapso do túnel, mas a região é conhecida por ser propensa a deslizamentos de terra, terremotos e inundações.

A obra não tinha uma saída de emergência e foi construído através de uma falha geológica, afirmou um membro de um painel de especialistas que investiga o incidente à agência Reuters sob anonimato.

O plano de resgate envolve empurrar um tubo largo o suficiente para retirar os homens em macas com rodas. Um segundo plano que envolve a perfuração vertical a partir do topo da colina também está sendo seguido.

Os trabalhadores presos no túnel têm recebido comida desde que um tubo de abastecimento mais largo foi instalado nesta semana. Segundo o comunicado, eles receberam 200 rotis (pão indiano redondo e achatado), lentilhas e curry de legumes.

Mais de uma dúzia de médicos, incluindo psiquiatras, estiveram no local, conversando com os homens e monitorando sua saúde.

Eles foram instruídos a fazer exercícios leves de ioga, caminhar no espaço de 2 km em que estão confinados e continuar conversando uns com os outros. Rohit Gondwal, um psiquiatra, disse à Reuters que eles também estão considerando enviar cartas de baralho e jogos de tabuleiro como ludo e xadrez.

O túnel desmoronado está na rota de peregrinação de Char Dham, um dos projetos mais ambiciosos do governo do primeiro-ministro Narendra Modi. O objetivo é ligar quatro importantes locais de peregrinação hindu com 890 km de estradas de duas pistas, com custo de US$ 1,5 bilhão.