Milei diz que hoje começa reconstrução da Argentina e chama quem quiser somar

Rodeado de apoiadores atônitos, Javier Milei afirmou em seu primeiro discurso como presidente eleito que "hoje começa a reconstrução da Argentina". O ultraliberal exaltou a propriedade privada e fez um discurso de união, mas também disse que "há gente que vai resistir", em referência implícita a opositores e manifestantes kirchneristas.

"Quero dizer a todos os argentinos e a todos os dirigentes políticos que todos aqueles que quiserem se somar à nova Argentina serão bem-vindos. Não importa de onde venham, não importa o que disseram antes, que diferenças tenhamos. Tenho certeza de que é mais importante o que nos une do que o que nos separa", discursou ele em um salão do hotel Libertador, no centro de Buenos Aires.

Javier Milei durante pronunciamento após vitória nas eleições - Agustin Marcarian - 19.nov.23/Reuters

"Sabemos que há quem vai resistir, que há quem quer manter esse sistema de privilégio para alguns e que empobrece a maioria dos argentinos. Dentro da lei, tudo, fora da lei, nada", disse. "Hoje é uma noite histórica. Não por nós, mas porque terminou uma forma de fazer política e começa outra", afirmou.

O ultraliberal Milei, 53, rompeu a polarização argentina, consolidou sua nova força política e foi eleito presidente do país neste domingo. Em votação histórica, o outsider superou o ministro da Economia Sergio Massa, impondo ao peronismo sua quarta derrota em 40 anos de democracia.

Após uma ascensão meteórica na política, o economista e deputado conseguiu 55,76%dos votos válidos, contra 44,23% do rival com 97,48% das urnas apuradas.

A participação foi de 76%, número abaixo dos índices registrados no primeiro turno em outubro (77%) e acima do das eleições primárias em agosto (69%).

Milei vai ocupar a Casa Rosada pelos próximos quatro anos a partir de 10 de dezembro, quando o país completa 40 anos ininterruptos de democracia. O peronista Alberto Fernández, atual chefe de Massa, se despede do cargo reprovado por oito em cada dez argentinos e levando a fama de presidente ausente.

"A todos que estão nos olhando de fora da Argentina, quero dizer que a Argentina vai voltar a ocupar no mundo que nunca devia ter perdido", afirmou Milei em seu pronunciamento, sob aplausos de apoiadores. "Por isso, quero dizer que nosso compromisso é com a democracia, com o comércio livre e com a paz", afirmou.

Na região, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vê na vitória de Javier Milei na Argentina, neste domingo (19), uma derrota para a América do Sul, e teme pelo futuro do Mercosul.

Do ponto de vista político, Milei está mais próximo de uma direita que faz oposição não só ao governo petista no Brasil, como a outros aliados, e critica o fortalecimento da região em bloco.

Além disso, auxiliares de Lula comparam a disputa à eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e dizem ser a pior derrota da história do peronismo.

O resultado do pleito deste domingo mostra que o descontentamento da população com a situação atual do país superou a capilarizada máquina peronista e o medo do extremismo do rival, explorado pela campanha governista com a ajuda de um equipe de publicitários brasileiros ligados ao PT. As outras três vezes em que a força política perdeu foram em 1983, 1999 e 2015.

"Obviamente os resultados não são os que esperávamos", disse Massa, ao reconhecer a derrota. "Entrei em contato com Javier Milei para parabenizá-lo. A partir de amanhã a responsabilidade de prover certeza pertence a Milei." O bunker em que estavam o peronista e seus apoiadores foi esvaziado em menos de 40 minutos após o anúncio da vitória de Milei.