Papa Francisco tem quadro de gripe leve e cancela agenda deste sábado

Vaticano | AFP

A agenda do papa Francisco marcada para a manhã deste sábado (25) foi cancelada devido a um quadro de gripe leve, informou o Vaticano em um breve comunicado, sem dar mais detalhes.

Aos sábados, o pontífice de 86 anos realiza reuniões regulares com autoridades do Vaticano e também audiências privadas.

O papa Francisco deixa o Vaticano após reunião, em cadeira de rodas - Tiziana Fabi - 25.ago.23/AFP

O anúncio ocorreu uma semana depois de sua viagem a Dubai, onde o pontífice argentino planeja participar da grande conferência anual sobre o clima organizada pela ONU, a COP28. Ele fez da defesa do meio ambiente uma das causas do seu papado e agendou um discurso para o dia 2 de dezembro.

A saúde de Francisco deteriorou-se nos últimos meses, forçando-o a viajar em uma cadeira de rodas, enquanto continuam as especulações sobre a sua possível renúncia do cargo. Em 2021, o chefe da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia no cólon e, neste ano, foi hospitalizado duas vezes este ano, uma delas para uma operação no abdômen.

A cirurgia foi para reparar uma laparocele, tipo de hérnia que se forma pela falha da cicatrização de uma operação anterior. No caso do papa, um procedimento para tratar de diverticulite, feito em 2021, é apontado como o provável fator que levou ao quadro.

Francisco, que celebrou dez anos de seu pontificado em março deste ano, tem sofrido com uma série de doenças nos últimos anos e costuma usar uma cadeira de rodas ou uma bengala em suas aparições públicas devido a dores persistentes no joelho.

Em março, o papa recebeu o diagnóstico de bronquite e ficou cinco dias internado —o pontífice está mais suscetível a doenças respiratórias por ter retirado parte de um dos pulmões quando tinha por volta de 20 anos.