Papa gripado faz oração em 'home office' exibida em telão na praça São Pedro

Vaticano | AFP

O papa Francisco, que cancelou a sua agenda deste sábado (25) devido a uma gripe leve, recitou a oração do Angelus neste domingo (26) em Santa Marta, a sua residência no Vaticano, informou o serviço de imprensa da Santa Sé.

A oração foi transmitida ao vivo nos telões da praça de São Pedro. O papa argentino costuma recitar o Angelus de uma janela do palácio apostólico com vista para a praça. A manhã deste domingo foi particularmente fria em Roma.

Papa Francisco reza no telão para fieis em Roma - Alberto Pizzoli - 26.nov.23/AFP

Francisco, de 86 anos, também disse que está com uma inflamação no pulmão. No sábado, ele havia ido a um hospital de Roma para fazer exames devido ao quadro de gripe.

Depois da oração, ele celebrou o cessar-fogo temporário entre Israel e Hamas. "Hoje agradecemos a Deus porque finalmente houve uma trégua entre Israel e a Palestina e alguns reféns foram libertados", afirmou. Sua mensagem foi lida por outro clérigo devido a seu estado de saúde.

"Vamos rezar para que todos eles sejam libertados o mais rápido possível —vamos pensar em suas famílias! Que mais ajuda humanitária entre em Gaza e que se insista no diálogo: é a única via, a única maneira de ter paz. Quem não quer diálogo não quer paz", acrescentou.

O papa está planejado para viajar a Dubai no final desta semana para participar da conferência da ONU sobre mudanças climáticas.

Ele, que fez da proteção ambiental um dos pilares do seu pontificado, fará um discurso há muito aguardado na COP28, no dia 2 de dezembro, onde deverá denunciar a inação dos países envolvidos e exortá-los a reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa.

A saúde de Francisco deteriorou-se nos últimos anos, forçando-o a viajar em uma cadeira de rodas, enquanto continuam as especulações sobre a sua possível renúncia do cargo. Em 2021, o chefe da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia no cólon e, em 2023, foi hospitalizado duas vezes este ano, uma delas para uma operação no abdômen.

A cirurgia foi para reparar uma laparocele, tipo de hérnia que se forma pela falha da cicatrização de uma operação anterior. No caso do papa, um procedimento para tratar de diverticulite, feito em 2021, é apontado como o provável fator que levou ao quadro.

Em março deste ano, o papa recebeu o diagnóstico de bronquite e ficou cinco dias internado —o pontífice está mais suscetível a doenças respiratórias por ter retirado parte de um dos pulmões quando tinha por volta de 20 anos.