Veja quem são os reféns libertados pelo Hamas após acordo com Israel

São Paulo

Após 49 dias sob o poder do Hamas na Faixa de Gaza, 24 pessoas sequestradas em solo israelense foram libertadas pelo grupo terrorista nesta sexta-feira (24). O grupo, que foi levado para o território palestino durante os ataque do dia 7 de outubro, inclui crianças e idosos.

A contrapartida foi a soltura de 150 mulheres e menores de 19 anos palestinos que estavam em presídios de Israel. Veja abaixo quem são alguns dos libertos pelo Hamas.

Instalação mostra fotos de reféns sequestrados pelo Hamas após ataque em Israel - Ronen Zvulun - 24.nov.2023/Reuters

Yaffa Adar, 85

Yaffa Adar, que morava no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, é a refém mais velha entre os libertados nesta sexta. No dia do ataque, a imagem dela no que parece ser um carro de golfe, cercada de terroristas, foi uma das primeiras evidências de que o Hamas havia feito sequestros.

Channah Peri, 79

A sul-africana Channah Peri estava no kibutz Nirim quando foi sequestrada junto com seu filho, Nadav Popplewell, que ainda não foi libertado. Ambos têm diabetes e precisam de medicamentos diários.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Doron Katz-Asher, 34, e suas filhas, Raz, 5, e Aviv, 2

Doron Katz-Asher estava no kibutz Nir Oz quando foi sequestrada junto com suas duas filhas. Seu marido, Yoni, deixou o emprego como corretor imobiliário para dedicar todo o tempo disponível para tentar trazer sua família de volta para casa e virou um dos líderes do movimento que lutou pela libertação dos reféns.

Margalit Moses, 78

Mãe de Doron, Margalit estava com a saúde debilitada quando foi levada pelos terroristas do Hamas do kibutz Nir Oz para Gaza —ela se recupera de um câncer. Seu ex-marido, outro morador da comunidade, também foi raptado pelo Hamas.

Emilia Aloni, 5, e sua mãe, Danielle, 44

Danielle também estava no kibutz Nir Oz, comunidade agrícola em que 71 dos 400 habitantes foram raptados. Ela e sua filha foram resgatadas, mas sua irmã, seu cunhado e duas sobrinhas de 3 anos ainda estão em Gaza.

Ruth Munder, 78, sua filha Keren, 54, e seu neto Ohad, 9

Keren e seu filho, Ohad, foram raptados no kibutz Nir Oz durante uma visita aos pais. No ataque, o irmão de Keren, Roey, foi assassinado, e a mãe deles, Ruth, também foi sequestrada.

Adina Moshe, 72

Adina Moshe foi sequestrada no kibutz Nir Oz e recebeu nacionalidade portuguesa enquanto estava em Gaza. Seu marido, Said, 75, foi morto pelos terroristas no dia do ataque.

Hannah Katzir, 77

Hannah e seu marido, Avraham, estavam na casa deles, no kibutz Nir Oz, quando o ataque aconteceu. Ele foi morto no dia 7 e ela foi dada com morta pelo Jihad Islâmico palestino no início deste mês.