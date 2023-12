Alexei Navalni, opositor de Putin, é localizado em prisão no Ártico

Moscou | Reuters

Principal político de oposição de Vladimir Putin, Alexei Navalni foi localizado em uma prisão ao norte do Círculo Ártico, de acordo com Kira Iarmich, sua porta-voz, nesta segunda-feira (25). O opositor estava desaparecido desde 6 de dezembro.

Alexei Navalni, 47, foi localizado a cerca de 235 quilômetros a leste de Moscou, na colônia penal IK-3 em Kharp, na região de Iamal-Nenets. O advogado do adversário de Putin conseguiu visitá-lo, segundo a porta-voz.

"Essa prisão será muito pior do que a anterior", disse Iarmish à Reuters TV em Vilnius, por chamada de vídeo. "Eles estão tentando tornar sua vida o mais insuportável possível."

Alexei Navalni visto de prisão em Pokrov, na Rússia, em maio de 2022 - Evgenia Novozhenina/Reuters

Segundo Iarmich, Navalni está bem. Durante o desaparecimento, temores sobre seu destino haviam sido levantados. "Definitivamente, eles tentam isolar Alexei e tornar mais difícil o acesso a ele", completou a porta-voz que se recusou a divulgar sua localização por questões de segurança.

Os aliados de Navalni que estavam se preparando para uma transferência para uma prisão de "regime especial", o grau mais severo do sistema prisional da Rússia, disseram que ele não foi visto por seus advogados há semanas.

Conhecido como "Polar Wolf" (lobo polar), o presídio onde Navalni está é considerada uma das prisões mais rigorosas da Rússia, onde a maior parte dos prisioneiros foram condenados por crimes graves. Além disso, no local o inverno é mais severo, com temperaturas que podem atingir -28°C na próxima semana.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A cerca de 60 km ao norte do Círculo Ártico, a prisão foi fundada na década de 1960 como parte do que já foi o sistema soviético de campos de trabalho forçado, segundo o jornal Moskovsky Komsomolets.

"As condições lá são severas, especialmente por conta do permafrost [espessa camada de solo congelado]", disse Leonid Volkov, assessor de Navalni, que disse ainda ser difícil se comunicar com os prisioneiros do local.

Os Estados Unidos receberam bem as notícias de que Navalni havia sido localizado e disseram estar "profundamente preocupados" com seu bem-estar, segundo o Departamento de Estado dos EUA, que pediu ainda a libertação imediata do opositor, descrevendo a detenção como "injusta".

O advogado de Navalni, Ivan Jdanov, disse que apoiadores enviaram 618 pedidos de informações sobre a localização do detido e sugeriram que as autoridades russas queriam isolar o opositor meses antes das eleições presidenciais, que acontecem em março.

Alexei Navalni diz que foi preso porque é visto como uma ameaça pela elite política russa. Como prisioneiro, ele não pode concorrer nas eleições. Ele nega todas as acusações das quais foi condenado e retrata o sistema judicial da Rússia como profundamente corrupto. O país diz que ele é um criminoso condenado.

O concorrente de Putin conquistou a admiração da oposição dispersa da Rússia por retornar voluntariamente ao país em 2021. Ele estava na Alemanha, onde passou por testes laboratoriais que mostraram uma tentativa de envenenamento. Navalni diz ter sido envenenado na Sibéria em agosto de 2020.

O Kremlin negou tentar matá-lo e disse que não há evidências de que ele tenha sido envenenado.

Seus apoiadores o retratam como um futuro líder da Rússia que um dia sairá da prisão para liderar seu país, embora não esteja claro quanto apoio popular Navalni, de fato, tem.

As autoridades veem a ele e seus apoiadores como extremistas com vínculos com a agência de inteligência americana, que, segundo eles, busca desestabilizar a Rússia. Muitos dos seguidores do movimento de oposição, foram forçados, assim, a fugir para o exterior.

No mês passado, Navalni lamentou o terrível estado dos dentes dos detentos nas prisões russas. "Má nutrição, falta de alimentos sólidos, muitos doces [a comida mais acessível], muito chá forte, fumar e completa ausência de cuidados dentários os destroem", disse.