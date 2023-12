Ativista pró-democracia de Hong Kong pede refúgio no Canadá

Washington

Esta é a edição da newsletter China, terra do meio. Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Uma das mais conhecidas ativistas pró-democracia de Hong Kong, Agnes Chow deixou Hong Kong anunciou nas redes sociais que vai violar os termos da sua fiança e pedir refúgio no Canadá.



Chow foi presa em 2020 e posteriormente condenada a uma pena de 10 meses de prisão pela participação em "uma assembleia ou reunião não autorizada". Seu caso é um dos primeiros processados sob a lei de segurança nacional imposta na cidade por Pequim em resposta aos protestos de 2019.

Libertada sob fiança em 2021, com a condição de que se apresentasse regularmente à polícia, ela foi aceita em um programa de mestrado numa universidade em Toronto. Seu passaporte, porém, continuava em poder das autoridades locais.

A ativista pró-democracia de Hong Kong Agnes Chow ao sair da prisão - Tyrone Siu/Reuters

Nas redes sociais, ela contou no domingo que o documento só foi devolvido após concordar com "uma viagem patriótica" a Shenzhen. A autorização não a desobrigava de se apresentar à polícia, condição que ela agora pretende desrespeitar.

"Várias doenças emocionais colocaram meu corpo e minha mente em um estado muito instável. Não quero mais ser forçada a fazer nada e não quero mais ser forçada a ir para a China continental", escreveu ela.



A polícia de Hong Kong disse que a ativista arrisca se tornar "uma fugitiva para o resto da vida" e a instou a não "desafiar o Estado de Direito".

Por que importa: Agnes foi co-fundadora do movimento político Demosito, que incluiu os conhecidos ativistas Joshua Wong, atualmente preso e prestes a responder acusações que podem levá-lo à prisão perpétua, e Nathan Law, que vive como refugiado no Reino Unido e é oficialmente procurado pela polícia de Hong Kong.



Com sua retirada da vida pública e o pedido de refúgio no Canadá, Chow sacramentou o fim do movimento. Grande parte dos líderes das manifestações vive no exterior, impedidos retornarem para casa.

Pare para ver

Arte de Marc Allante em homenagem à chamada “revolução dos guarda-chuvas” em Hong Kong, nome dado às manifestações pró-democracia em 2014 e 2019 - Divulgação

Autor: De ascendência franco-chinesa, Allante é especialista em aquarelas e faz sucesso nos salões de arte da Europa. Leia mais sobre ele aqui. Os guarda-chuvas eram símbolos da democracia em Hong Kong.

O que também importa

★ Um blogueiro teve sua conta rede social banida após denunciar Hu Xijin, o ex-editor-chefe do tabloide nacionalista Global Times, por usar uma VPN para contornar a censura chinesa. Hu é conhecido pelos comentários ácidos anti-Ocidente nas redes sociais. A polêmica começou quando um tribunal em Sichuan publicou um vídeo no Weibo (Twitter chinês) advertindo internautas quanto ao uso de software para contornar o firewall, considerado ilegal. Em resposta, Xiang Dongliang citou o tribunal de Wenchuan e denunciou Hu às autoridades por usar uma VPN e acessar sites estrangeiros. No dia seguinte, a conta pessoal de Xiang no Weibo foi banida "devido à violação das leis e regulamentos relevantes".



★ Um cartão de identificação que parece pertencer a um prisioneiro chinês foi encontrado dentro do forro de um casaco comprado por uma inglesa na Black Friday. A roupa da marca britânica Regatta, fabricada na China, veio com o objeto que tinha a foto de um homem aparentemente em uniforme de prisioneiro e o nome de uma prisão. A empresa está sendo acusada de usar mão-de-obra análoga à escravidão. A Regatta não se manifestou sobre o assunto.



★ Uma chinesa foi condenada a quatro anos e meio de prisão mais multa de 48.000 cedis ganeses (R$19.700) por mineração ilegal de ouro em Gana. Aisha Huang, conhecida na imprensa local como "Rainha Falamsey" foi considerada culpada por coordenar a operação de mineração ilegal. Ela se declarou inocente, mas depois assumiu a culpa. A defesa ainda não anunciou se vai recorrer da decisão.

Fique de olho

O Zoológico de Edimburgo, na Escócia, anunciou que vai devolver os pandas gigantes Yang Guang e Tian Tian após uma estadia de quase 12 anos. Os animais chegaram ao país em 2011 e se tornaram uma das atrações mais populares do local.



A devolução se dá após a expiração do contrato com a China. Como a espécie é endêmica do país asiático, todos os pandas do mundo pertencem aos chineses, que apenas emprestam os animais por um período de tempo, usualmente prorrogável.



Os dois pandas se somaram a Tian Tian, Mei Xiang and Xiao Qi Ji, que estavam no zoológico de Washington até o mês passado. Eles também foram devolvidos à China, após um acordo de renovação do empréstimo ter sido recusado.

A panda gigante, Mei Xiang, com bolo de aniversário apresentado a ela em seu aniversário de 25 anos no Zoológico de Washington, nos Estados Unidos - Julio Cesar Chavez/Reuters

Durante a cúpula da APEC, porém, Xi Jinping sinalizou que o país estaria disposto a enviar novos pandas para os Estados Unidos e chegou a mencionar a cidade de San Diego como potencial receptora.



O Zoológico de Edimburgo disse que não tem intenção de trazer novos pandas, já que focará esforços na proteção de outros animais em extinção.

Por que importa: presentear países amigos com pandas tornou-se uma das marcas mais célebres da diplomacia chinesa.



A história começou quando a mulher do ex-presidente americano Richard Nixon, Pat Nixon, se encantou com os animais durante a histórica visita do marido a Pequim. O então primeiro-ministro Zhou Enlai prometeu a ela presentear os EUA com dois exemplares.



Nas décadas posteriores, a "diplomacia do panda" se tornou marca registrada de Pequim. A reversão da política agora pode indicar crescente descontentamento chinês com o Ocidente como um todo.

Para ir a fundo