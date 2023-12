Explosão em missa em universidade nas Filipinas deixa ao menos 3 mortos

Manila (Filipinas) | Reuters

Ao menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas em uma explosão que atingiu uma missa católica dentro do ginásio de uma universidade no sul das Filipinas.

Autoridades investigam se a explosão, ocorrida na Universidade Estadual de Mindanao, foi uma vingança de militantes pró-Estado Islâmico, segundo o general Allan Nobleza

Um dos prédios da Universidade Estadual de Mindanao, na cidade de Marawi, nas Filipinas, que foi atingida por um ataque a bomba - Patrick Roque/Wikimedia Commons



A explosão aconteceu em Marawi, cidade sitiada por militantes islamistas durante cinco meses em 2017.

As Forças Armadas filipinas afirmaram no sábado (2) que haviam matado 11 combatentes, incluindo membros do Dawlah Islamiyah, uma facção pró-Estado Islâmico (EI), em uma operação militar no dia anterior, na província a Maguindanao del Sur.

"Condeno o violento ataque a bomba que ocorreu nesta manhã", disse o governador de Lanao del Sur, Mamintal Adiong, em comunicado. "Ataques terroristas em instituições educacionais precisam ser condenados porque esses locais promovem uma cultura de paz."

Em nota publicada no Facebook, a Universidade Estadual de Mindanao afirmou "estar profundamente consternada e chocada com o ato de violência ocorrido durante uma cerimônia religiosa".

Poucas horas antes, as Filipinas haviam sido atingidas por um forte terremoto de magnitude 7,6 que levou vários dos moradores a fugirem de áreas costeiras diante do temor de um tsunami. Não houve registros de mortes.