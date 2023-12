Erupção de vulcão na Indonésia deixa 11 alpinistas mortos e 12 desaparecidos

Jacarta | Reuters

Ao menos 11 alpinistas morreram na Indonésia e outros 12 estão desaparecidos após o vulcão Marapi, um dos mais ativos do arquipélago asiático, entrar em erupção neste domingo (3), disseram as autoridades nesta segunda-feira (4).

O vulcão Morapi, da Indonésia, durante erupção, visto da vila de Batu Palano - Adi Prima/AFP

O porta-voz da equipe que atuou no resgate, Jodi Haryawan, afirmou que as operações de busca haviam sido temporariamente interrompidas no final da tarde de segunda —manhã em Brasília— por questões de segurança, mas pouco depois puderam ser retomadas.

As equipes conseguiram encontrar três sobreviventes da erupção e resgatar 11 corpos de vítimas, mas seguem as buscas por ao menos outras 12 pessoas. Ao todo, 49 alpinistas foram retirados da região, alguns deles com queimaduras. Todos eram cidadãos nacionais.

Equipes de resgate carregam alpinista ferido após erupção do Marapi, na Indonésia, para descer o vulcão - Andri Mardiansyah/Xinhua

Haryawan detalhou que foram necessárias de 4 a 6 horas para que os agentes conseguissem retirar apenas um corpo do vulcão, que tem 2.891 metros de altura e, no domingo, começou a lançar cinzas a uma altura de até 3 quilômetros. O Marapi, que significa "montanha do fogo", fica localizado na província de Sumatra Ocidental.

Imagens do trabalho dos socorristas mostram que, em alguns trechos, era preciso carregar as macas com os feridos em pontes improvisadas feitas do que pareciam ser bambus para descer o vulcão.

Trata-se de um dos vulcões mais ativos da ilha de Sumatra, e sua erupção mais mortal ocorreu em abril de 1979, quando 60 pessoas morreram. Neste 2023, ele entrou em erupção entre janeiro e fevereiro e lançou cinzas a uma distância de 75 metros a 1 quilômetro do pico.

Autoridades elevaram o alerta de segurança e proibiram os moradores de se aproximarem a menos de 3 quilômetros da cratera. Imagens de vídeo mostraram uma enorme nuvem de cinzas vulcânicas se espalhando pelo céu e carros e estradas cobertos de cinzas.

Moradores de regiões próximas receberam máscaras de proteção e orientações para permanecerem dentro de suas casas, e as autoridades determinaram uma zona de exclusão ao redor da cratera.

A Indonésia está localizada no chamado Círculo do Fogo ou Anel do Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectônicas interagem. O país do Sudeste Asiático tem quase 130 vulcões ativos, de acordo com a agência nacional de vulcanologia.