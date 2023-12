Deputado local da Ucrânia detona granadas em prédio do governo e fere 26

São Paulo

A reunião do conselho de uma vila a oeste da Ucrânia foi interrompida nesta sexta-feira (15) quando um homem entrou na sala em que o encontro acontecia e detonou três granadas que, segundo informações preliminares da polícia, feriram 26 pessoas —das quais seis estão em estado grave.

O ataque aconteceu no prédio do conselho da vila de Keretski por volta das 11h, segundo a polícia. Um vídeo publicado pela corporação mostra um homem entrando na sala e permanecendo parado na porta por alguns segundos antes de tirar os explosivos do bolso dos casacos e lançá-los ao seu lado. Em seguida, é possível ouvir explosões e gritos das vítimas.

Inicialmente, a polícia informou que o agressor havia morrido, mas, em um comunicado posterior, acrescentou que os médicos estavam aplicando manobras de ressuscitação cardíaca. As motivações do deputado ainda não estão claras.

As autoridades não identificaram o autor do ataque, mas a imprensa local afirma que se trata de Serhi Batrin, membro do conselho da vila e filiado ao partido Servo do Povo —o mesmo do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.