Justiça da França condena seis ex-alunos por participação no assassinato de professor

Um tribunal na França condenou nesta sexta-feira (8) seis pessoas por envolvimento no assassinato do professor Samuel Paty, decapitado em 2020 após ter exibido a seus alunos charges do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

O tribunal considerou cinco dos réus, na época do crime com 14 e 15 anos, culpados por vigiar o professor e apontá-lo ao criminoso. Outro réu, então com 13 anos, foi acusado de mentir sobre o debate em sala de aula e por fazer comentários que aumentaram a raiva de estudantes islâmicos contra o docente.

Manifestantes em Lille homenageiam o professor Samuel Paty, decapitado após mostrar caricaturas de Maomé a seus alunos - Pascal Rossignol - 17.out.20/Reuters

Paty teve a garganta cortada num subúrbio de classe média de Paris pelo refugiado de origem tchetchena Abdullakh Anzorov, 18, que foi morto a tiros pela polícia logo após o ataque. Segundo os investigadores, o criminoso queria vingança após o professor exibir em uma aula de educação cívica imagens que satirizavam Maomé. O islamismo considera blasfêmia representar a imagem do profeta.

O caso revoltou alunos muçulmanos e seus pais. Na semana anterior ao crime, familiares de uma aluna de Paty compartilharam um vídeo em que chamavam o professor de bandido e apelavam a outros para "unir forças e dizer 'pare, não toque em nossos filhos'".

A França chegou a abrir 80 processos de investigação de militantes islâmicos depois do episódio, e uma mesquita em Pantin, região noroeste de Paris, foi fechada temporariamente por ter divulgado vídeos nas redes sociais criticando o professor, dias antes do ataque.

O assassinato de Paty comoveu o país. Dezenas de milhares de pessoas fizeram protestos no dia seguinte ao crime em defesa de professores e da liberdade de expressão. O Parlamento Europeu também prestou homenagens ao docente.

