Tornados matam ao menos 6 no Tennessee

Reuters

Tempestades severas e tornados no Tennessee deixaram pelo menos seis pessoas mortas neste sábado (9) e causaram o que os serviços de emergência locais descreveram como danos extensos, com dezenas de milhares de residentes sem energia.

"Neste momento, podemos confirmar que três pessoas estão mortas, dois adultos e uma criança, como resultado do tornado que tocou o solo esta tarde. Além disso, 23 pessoas foram atendidas no hospital", disse o Condado de Montgomery, no Tennessee, em sua página no Facebook.

Três mortes adicionais foram relatadas nos subúrbios de Nashville, informou o Escritório de Gerenciamento de Emergências de Nashville no X, anteriormente chamado de Twitter.

Danos causados por tornado em Hendersonville, Tennessee - Andrew Nelles/Reuters

Mais de 80.000 pessoas no Tennessee ficaram sem energia até sábado à noite, de acordo com o site de rastreamento de interrupções poweroutage.us.

"Este é um dia triste para a nossa comunidade. Estamos rezando pelas pessoas feridas, que perderam entes queridos e perderam suas casas", disse o prefeito do Condado de Montgomery, Wes Golden.

O Escritório do Xerife do Condado de Montgomery disse que houve danos em várias casas na cidade de Clarksville.

Múltiplas árvores, linhas de energia e casas também foram atingidas por tempestades na cidade rural de Dresden, disseram os serviços de emergência.

O Condado de Montgomery, onde está localizada Clarksville, tem uma população de mais de 220.000 habitantes.

As autoridades também pediram às pessoas que evitassem as estradas, pois os serviços de emergência estavam respondendo à situação em diferentes áreas.

"Ainda estamos na fase de busca e resgate deste desastre", disse o Condado de Montgomery em seu comunicado no Facebook. Uma escola local e uma igreja foram montadas para abrigar aqueles deslocados ou que precisam de assistência, acrescentou o comunicado.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência de tornado no início da tarde de sábado para vários subúrbios de Nashville.

"Este é um dia que ninguém queria ou esperava", disse o prefeito de Clarksville, Joe Pitts. "Sabemos que há danos extensos em toda a comunidade."