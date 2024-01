Após 52 anos como rainha da Dinamarca, Margrethe 2ª passa o trono para o filho

Copenhague | Reuters

Após o anúncio-surpresa de que iria abdicar no último dia de 2023, a rainha Margrethe 2ª, a monarca com o reinado mais longo da Dinamarca, passou o trono para seu filho primogênito, Frederik, neste domingo (14). Uma multidão se reuniu no Parlamento local, em Copenhague, para acompanhar a aguardada cerimônia.

Multidão ao redor da carruagem que transportava a rainha Margrethe 2ª da Dinamarca no dia em que a monarca passa o trono para o filho, em Copenhague - Wolfgang Rattay/Reuters

Margrethe chocou a nação nórdica de quase 6 milhões de habitantes na véspera de Ano-Novo, quando anunciou sua decisão de abdicar após 52 anos como rainha, tornando-se a primeira monarca dinamarquesa em quase 900 anos a renunciar voluntariamente ao trono.

Não haverá coroação, mas a sucessão ocorreu no Parlamento nacional quando a rainha de 83 anos assinou a declaração de sua abdicação. Pessoas de toda a Dinamarca viajaram para a capital, em um sinal da enorme popularidade que a monarquia goza atualmente no país.

"Fiquei chocada e comecei a chorar quando a rainha disse na véspera de Ano-Novo que iria abdicar", disse Karen Holk Jeppesen, 31, uma consultora de comunicações, em frente ao Parlamento.

Ela disse que chegou a Copenhague com sua irmã no sábado (13) e que reservou um hotel na capital logo no dia seguinte ao anúncio da rainha. "É muito raro testemunhar um momento histórico real que você sabe que será registrado nos livros de história", explicou Jeppesen.

A rainha Margrethe, carinhosamente conhecida como Daisy, nome em inglês da flor margarida, foi parabenizada por seu primo, o rei Carl 16º Gustaf, da Suécia, que celebrou 50 anos no trono em setembro do ano passado. "Querida prima Daisy, quando você deixar hoje seu alto cargo como rainha da Dinamarca, quero agradecer calorosamente pela boa cooperação ao longo dos anos", disse o sueco no Instagram.

O príncipe herdeiro de 55 anos e sua esposa nascida na Austrália, Mary, 51, que se tornará rainha, deixaram o Palácio Real em um Rolls-Royce de 1958. Margrethe seguiu de carruagem pouco depois para fazer seu último passeio como monarca pela capital.

A assinatura da abdicação ocorreu durante uma reunião do Conselho de Estado no Parlamento, onde o governo, Frederik e seu filho mais velho Christian, 18, o novo herdeiro do trono, participaram. Logo depois, a primeira-ministra Mette Frederiksen proclamou o novo rei, e Frederik fez um breve discurso.

Margrethe, que no passado havia dito que permaneceria no trono para sempre, não deu uma razão exata para sua decisão de renunciar, mas disse que uma grande cirurgia nas costas que ela fez em fevereiro do ano passado a fez considerar seu futuro.

"Pode ser que ela ache que o príncipe Frederik está preparado para assumir agora", diz Lars Hovbakke Sorensen, historiador e professor associado da Universidade College Absalon.

"Ele tem 55 anos, e talvez a rainha quisesse evitar uma situação em que você teria um rei muito, muito velho, como aconteceu com o príncipe Charles [do Reino Unido]." O rei britânico tinha 73 anos quando ascendeu ao trono após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth, em setembro de 2022, aos 96 anos.

O novo rei e rainha assumem o trono em um momento de grande apoio e entusiasmo público pela monarquia. A pesquisa mais recente feita após Margrethe anunciar que abdicaria indicou que 82% dos dinamarqueses esperam que Frederik se saia bem ou muito bem em seu novo papel, enquanto 86% disseram o mesmo sobre Mary.