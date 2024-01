Ataque de drone perto da Síria mata 3 militares dos EUA, que acusam Irã

Washington | Reuters

Três membros do serviço militar dos Estados Unidos foram mortos e dezenas ficaram feridos durante um ataque a drone contra as forças americanas estacionadas no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria, afirmou neste domingo (28) o presidente Joe Biden, que culpou grupos apoiados pelo Irã pela ofensiva.

"Embora ainda estejamos reunindo os fatos desse ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque", disse o democrata em um comunicado.

Pelo menos 34 pessoas estão sob observação para averiguar possíveis lesões cerebrais, disse um oficial dos EUA à Reuters. Outro agente ouvido pela agência de notícias disse que o ataque atingiu os arredores dos alojamentos onde os militares estavam, o que explicaria o alto número de vítimas.



Apesar do comunicado de Biden, o porta-voz do governo da Jordânia Muhannad al Mubaidin afirmou à emissora pública al Mamlaka que o ataque não ocorreu em seu país, mas na Síria. Segundo ele, a ofensiva tinha como alvo a base americana de Al-Tanf, na nação vizinha.

A morte dos militares durante o ataque, que ocorreu na noite de sábado (27), segundo Biden, marca as primeiras baixas dos EUA na região desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro —uma escalada importante da situação já tensa no Oriente Médio.

A região está em ebulição desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas, segundo Tel Aviv. O revide do Estado judeu na Faixa de Gaza matou mais de 26 mil palestinos, segundo o grupo terrorista.

Embora os EUA tenham afirmado até agora que não estão em guerra na região, Washington tem realizado ataques contra alvos dos grupos houthis do Iêmen, que nos últimos meses passaram a atacar navios comerciais no mar Vermelho.

"Continuaremos com o compromisso de combater o terrorismo. E não tenham dúvida —responsabilizaremos todos os envolvidos no momento e da maneira que escolhermos", disse Biden em seu comunicado divulgado pela Casa Branca.

Para Sami Abu Zuhri, alto funcionário do Hamas, há ligação entre o ataque e a operação de Israel em Gaza. "O assassinato de três soldados americanos é uma mensagem para a administração dos EUA de que, a menos que o assassinato de inocentes em Gaza pare, eles devem enfrentar toda a nação", disse ele à Reuters. "A agressão americano-sionista contínua em Gaza é capaz de se alastrar pela região."

A atividade militar dos EUA na Jordânia pode ser um assunto sensível, especialmente em um momento de tensões elevadas no Oriente Médio. Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Washington deu cerca de US$ 1 bilhão à Jordânia para o país reforçar a segurança na fronteira.

Não está claro qual grupo apoiado pelo Irã pode ter realizado o ataque, mas vários oficiais dos EUA disseram que não acreditam que as próprias forças militares iranianas tenham lançado o drone.