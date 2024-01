Brasil apoia política de 'uma só China', diz chanceler de Pequim em Brasília

Brasília | Reuters

O Brasil apoia a "política de uma só China", afirmou o ministro das Relações Exteriores de Pequim, Wang Yi, nesta sexta-feira (19), após se reunir em Brasília com seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira.

Os dois chanceleres também discutiram os conflitos na Ucrânia e em Gaza e como podem ser resolvidos, disse Vieira.

Wang defendeu que Brasil e China, como dois parceiros comerciais, precisam fortalecer os níveis de confiança entre si. De acordo com o chanceler brasileiro, um novo acordo ampliado de vistos entre as duas nações deverá estimular o turismo.

Os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, e da China, Wang Yi, durante encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília - Sergio Lima - 19.jan.24/AFP

Wang deve se encontrar com Lula ainda nesta sexta-feira, em Fortaleza. O evento acontece quase um ano após o petista, acompanhado de uma grande comitiva, visitar o país asiático e reunir-se com o líder chinês, Xi Jinping. Na ocasião, seu objetivo era remendar os laços com Pequim após os conflitos entre os dois países durante os anos Jair Bolsonaro (PL).

Como a Folha mostrou, Lula deve reiterar ao chanceler o apoio do Brasil ao princípio de "uma só China", que exige que países que estabelecem relações diplomáticas com o gigante asiático não reconheçam Taiwan como um Estado independente.

A ilha considerada uma província rebelde por Pequim elegeu no último fim de semana um presidente ainda mais antirregime. Wang, aliás, foi o autor de uma das falas mais duras em relação às ambições separatistas de Taipé enquanto corria a votação. Do Egito, onde encontrou-se com o ditador Abdel Fattah al-Sisi, disse que Taiwan nunca foi um país: "Não foi no passado e certamente não será no futuro".