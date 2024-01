China pressiona aliados na ONU para se livrar de acusações por oprimir uigures

Washington (Estados Unidos)

A China promove uma ostensiva campanha de lobby na ONU (Organização das Nações Unidas) para se livrar das acusações de violação aos direitos humanos dos uigures, revelou a agência de notícias Reuters na segunda (22).



Os uigures são muçulmanos e estão concentrados sobretudo na província de Xinjiang, um território autônomo no noroeste chinês. Ao longo de décadas, a região teve ataques terroristas promovidos por movimentos de independência, até que Pequim deteve e internou membros dessa etnia.

Países ocidentais e órgãos de proteção e defesa dos direitos humanos acusam os chineses de abrirem "campos de concentração", onde os uigures são forçadas a abandonar idioma e hábitos culturais;

Pequim afirma que os campos são apenas escolas vocacionais, destinadas a ensinar mandarim e profissionalizar os alunos, preparando-os para o mercado de trabalho.

Protesto contra a China e em apoio dos uigures em Istambul, na Turquia - Umit Bektas - 9.dez.2022/Reuters

Segundo a Reuters, que citou quatro diplomatas atuantes no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, a missão chinesa enviou memorandos para membros do grupo que avaliarão o histórico do país nesta seara.



Uma reunião para isso está marcada para esta terça, a primeira desde que a ONU divulgou um relatório em 2022 sobre o tema. Nele, afirmou que a detenção de uigures e outros muçulmanos na região de Xinjiang pode constituir crimes contra a humanidade.



A agência de notícias diz ter tido acesso a uma nota diplomática em que a missão chinesa pede apoio a países aliados "levando em conta nossas relações amistosas e de cooperação". Alguns membros chegaram a receber tópicos específicos de discussão a serem levantados durante o encontro, todos apresentando potenciais falhas nas acusações do Ocidente e destacando o trabalho de Pequim em áreas como o direito das mulheres e das pessoas com deficiência.



A missão da China não respondeu diretamente às acusações, mas disse em nota que "se opõe firmemente à politização dos direitos humanos" e "promove uma governação global de direitos humanos mais justa, equitativa e inclusiva".

Por que importa: a despeito da quantidade substancial de evidência de possíveis violações em Xinjiang, a China mostra com esse movimento que ainda tem considerável apoio diplomático para tentar evitar sanções.



Em outubro, mesmo com significativa pressão da sociedade civil, ONGs e do bloco ocidental, o país asiático foi eleito para uma das 15 cadeiras do Conselho de Direitos Humanos. Antes disso, conseguiu uma moção apoiada pelos Estados Unidos e outros membros ocidentais que apelava a um debate sobre os alegados abusos contra os uigures.

Pare para ver

'Forças extremas vão para o inferno [极端势力下地狱]', produzida e premiada em um 'concurso de desradicalização' promovido pelo Partido Comunista em Xinjiang - Reprodução

Sobre a tela: O trabalho retrata homens carregando armas e bombas marchando em direção ao inferno e é parte do treinamento "anti-terrorismo" promovido pela legenda com uigures da região.

O que também importa

★ Treze alunos de nove e dez anos morreram após incêndio em um dormitório escolar na China. O fogo atingiu a Escola Yingcai, na província de Henan, nesta sexta, segundo a agência de notícias estatal Xinhua. Cerca de 30 alunos estavam no dormitório quando o acidente começou. A instituição privada, funciona há dez anos e atende alunos que vivem em áreas rurais. O diretor da escola foi detido e uma investigação está em andamento.



★ Washington não espera negociações formais de controle de armas nucleares com a China tão cedo, mas quer iniciar discussões sobre o tema. A afirmação foi dada por um oficial sênior da Casa Branca na quinta. Responsável americano por coordenar esforços de não proliferação nuclear, Pranay Vaddi defendeu a necessidade de envolver os principais tomadores de decisão chineses nas negociações. Os dois países realizaram em novembro suas primeiras conversas sobre controle de armas nucleares desde 2018, mas a reunião terminou sem acordos. Segundo o Pentágono, a Pequim tem hoje mais de 500 ogivas nucleares operacionais, contra 3700 dos EUA.



★ A Nokia vai vender sua participação na TD Tech, uma empresa especializada em tecnologia sem fio que a finlandesa controlava com a Huawei. A TD Tech continuará com a Huawei, enquanto a parte da Nokia passa para as mãos de um grupo que inclui a estatal Chengdu High-Tech Investment Group e a Chengdu Gaoxin Jicui Technology Co, bem como a empresa de capital de risco Huagai. A TD Tech atua em mais de 100 países e conta com 8 milhões de clientes industriais.

Fique de olho

A deputada republicana do Oregon Lori Chavez-DeRemer pediu ao governo Biden que investigue a compra de terras em Oregon por um membro do Partido Comunista Chinês.

Chen Tianqiao, que é membro do PC Chinês, comprou quase 81 mil hectares de terras florestais no Oregon por US$ 85 milhões (cerca de R$ 418 milhões) em 2015;

Em documento, enviado ao Departamento do Tesouro americano na quarta (17), a parlamentar expressa "profunda preocupação" com o fato de o segundo maior proprietário estrangeiro de terras agrícolas nos EUA ser um "bilionário chinês e membro do Partido Comunista Chinês".



Por que importa: a proibição à compra de terras nos EUA por cidadãos chineses promete ser um dos grandes imbróglios políticos nos próximos anos. O tema pautou discussões em estados Texas e Flórida.



Neste ano, o deputado Mile Gallagher, que preside o Comitê Especial da Câmara sobre o PC Chinês, disse à Fox News que o grupo prepara um projeto de lei bipartidário para coibir a venda de terras a membros do partido nos EUA.

Para ir a fundo

Com o aumento das incertezas profissionais e os riscos geopolíticos, milhões de jovens chineses têm recorrido ao exoterismo em busca de paz. O Sixth Tone publicou uma reportagem internacional em que detalha como funciona o mercado de curas especiais, cartas de tarô e meditação. Você pode ler aqui. (gratuito, em inglês)