Guerras e clima mantêm Relógio do Juízo Final no pior nível da história

A proliferação de guerras e o agravamento da crise climática em 2023 mantiveram o Relógio do Juízo Final no nível mais próximo do apocalipse desde que foi criado em 1947 por renomados cientistas envolvidos com o programa da bomba atômica americana, cientes da era que legaram ao mundo.

Anunciada nesta terça (23) pela ONG Boletim dos Cientistas Atômicos, a medição 2024 diz respeito aos fatos do ano anterior. O Relógio segue marcando 90 segundos para a meia-noite que simboliza a inviabilização da vida humana na Terra.

O icônico Relógio do Juízo Final no anúncio de sua posição no ano passado, em Washington - Anna Moneymaker - 24.jan.2023/Getty Images/AFP

"Seguimos com uma tendência rumo à catástrofe nuclear e o ano passado foi o mais quente da história", disse a presidente do Boletim, Rachel Bronson. "Mas houve algumas boas notícias. Os renováveis dominam os novos investimentos em energia", completou o membro da entidade Ambuj Sajar (Instituto de Teconologia da Índia).

Assim como em 2023, os cientistas apontaram os riscos do avanço da IA (inteligência artificial) para a segurança global, incluindo desinformação, e como estudos de biossegurança e o emprego de armas biológicas podem gerar uma pandemia como a da Covid-19.

No ano passado, após dois anos, os ponteiros haviam mexido para aquele que era então o menor índice da série histórica. O motivo central era a Guerra da Ucrânia, lançada por Vladimir Putin com uma série de ameaças nucleares a quem se colocasse em seu caminho, em fevereiro de 2022.

Não que a situação estivesse muito melhor: em 2020 e 2021, o Relógio já estava no pior momento de sua história, cortesia da ameaça de guerra na Europa, da pandemia de Covid-19 e da irresponsabilidade climática de negacionistas como o então presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), citado nominalmente como um risco ao planeta.

A saída de Putin do último acordo de controle de armas nucleares e os renovados flertes com o emprego eventual da bomba são citados como graves pelo Boletim. À carnificina na Ucrânia se soma a guerra no Oriente Médio, centrada no conflito Israel-Hamas.

"Como um Estado nuclear, as ações de Israel são relevantes para o Relógio, particularmente se o conflito escalar para uma guerra convencional maior, tragando outros Estados nucleares ou não", disse Bronson.O aumento do enriquecimento sem controle de urânio por Teerã, denunciado pela Agência Internacional de Energia Atômica, é visto com um fator de risco adicional.

Como a Folha mostrou, 2023 foi o ano de violência mais generalizada no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, e o terceiro pior em termos de mortalidade em conflitos neste período.

A Guerra Fria 2.0 pontificada por EUA e China, iniciada em 2017 por Donald Trump, seguida por Joe Biden e que poderá voltar às mãos do republicano na eleição deste ano, eleva tensões. Conflitos com grande potencial também viram acirramento, como na troca de ameaças atômicas entre as duas Coreias e na perene suspeita de que a China invadirá Taiwan.

Em sua origem, o Relógio remetia a essas questões geopolíticas, no caso o temor de um holocausto nuclear na Guerra Fria. Estiveram em sua criação do Boletim, um pouco antes em 1945, nomes como os dos físicos Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica cuja vida inspirou o celebrado filme de Christopher Nolan em 2023.

Em 2007 a conta do apocalipse passou a considerar também os efeitos da crise climática, largamente associada às emissões industriais de carbono e outras ações do homem na natureza.

O ano passado marcou um ponto de inflexão retórica na forma com que países tratam do problema, dado que foi o mais quente no registro de série histórica com medições científicas, em 1850. As ondas de calor ou frio extremos, interligadas, e tragédias associadas a eventos extremos passaram a ser um item permanente do noticiário.

Temas mais recentes, em termos históricos, estão no debate. Na questão da IA, o painel que analisou os riscos avalia que, apesar dos avanços rápidos na tecnologia, ela ainda está nas mãos humanas, o que em teoria garante algum nível de controle.

O mesmo foi dito sobre a biossegurança, com a ressalva de que programas ativos de armas biológicas em países como Coreia do Norte e Irã são preocupantes. "A ameaça segue", afirmou Asha George, do comitê do Congresso americano para o setor.

Por evidente, como Bronson e outros cientistas presentes ao anúncio disseram, o prospecto é sombrio. Durante a Guerra Fria, apesar da chamada vigência da doutrina MAD (destruição mutuamente assegurada, na sigla inglesa, que também forma palavra "louco") entre Estados Unidos e União Soviética, o mais próximo da meia-noite que o relógio ficou foi em 1953, dois minutos.

A crise mais famosa do período, a dos mísseis soviéticos em Cuba de 1962, paradoxalmente levou os ponteiros para um de seus níveis mais baixos, 12 minutos para meia-noite, porque o Boletim considerou que sua solução estabeleceu um novo nível de comunicação e desescalada entre os rivais. Na história, o mais distante do fim que a humanidade teve na contagem simbólica foi em 1991, quando a Guerra Fria acabou e os ponteiros ficaram a 17 minutos da meia-noite.

As medições do Relógio só passaram a serem anuais em 2015. O Boletim, que tem diversas publicações acadêmicas sobre seus apocalípticos temas, decide a marcação do Relógio após duas reuniões todo ano de um painel de 17 cientistas de diversos países.