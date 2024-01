Ocidente está em perigo porque governos abraçaram 'coletivismo', diz Milei

Davos (Suíça)

Recebido pela organização do Fórum Econômico Mundial em Davos como alguém que ao ser eleito "infundiu um novo espírito" em prol da liberdade econômica, o presidente da Argentina, Javier Milei, em sua primeira viagem internacional desde que assumiu a Casa Rosada, afirmou que "o Ocidente está em perigo por causa de ideias socialistas" abraçadas por líderes globais.

"O Ocidente está em perigo porque naqueles países que deveriam defender o liberalismo, a defesa da propriedade, a liberdade, estão abrindo as portas para o coletivismo", disse.

Em um discurso de 22 minutos no qual afirmou que o Estado "não é solução, mas problema" e encerrado com um aplaudido "viva la libertad, carajo", ele colocou a Argentina como parceiro de negócios disponível e a total desregulamentação da economia como panaceia.

O presidente da Argentina, Javier Milei, durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça - Fabrice Coffrini - 17.jan.24/AFP

Milei, empossado em dezembro após vencer as eleições impulsionado pelo seu discurso ultraliberal, fez um discurso mais conectado com a plateia e a comunidade internacional do que outros líderes da direita radical que subiram ao mesmo palco em outros anos, como o brasileiro Jair Bolsonaro, que falou por oito minutos, embora dispusesse de mais tempo, e o americano Donald Trump, que levou uma fanfarra para abrir sua apresentação.

Usando como contraexemplo o declínio econômico argentino, exaltou as benesses do livre mercado, da desregulação, da redução de imposto e da liberdade. Incluiu no discurso, entretanto, a "defesa da vida" (jargão antiaborto), que contradiz os primeiros libertários que defendeu.

"Dizem que o capitalismo é mau por ser individualista e que o socialismo é bom por ser coletivista", afirmou, para risos da plateia. "A ideia de justiça social é injusta porque é violenta, e é injusta porque o Estado se financia com impostos."

Mas Milei foi recebido com descrença ao afirmar que não vê diferenças fundamentais entre nazistas, comunistas, fascistas, socialistas, progressistas, globalistas, sociais-democratas e nacionalistas: são todos, a seu ver, coletivistas.

Em sua longa defesa para a redução do papel do Estado, tal qual promete promover na Argentina, citou o capitalismo como enriquecedor e o socialismo como "invariavelmente" produtor de miséria. Com números de crescimento econômico da Argentina e do mundo dentro de determinados períodos, conseguiu manter a atenção do público em suas teses.

Ele criticou também as teorias econômicas clássicas, por "abrir as portas ao socialismo" e "condenar a sociedade à pobreza" ao regular o mercado, vetar monopólios e tributar a riqueza.

Mas não teve o mesmo sucesso com o público ao fazer críticas a baluartes progressistas não exclusivos da esquerda. Criticou o feminismo, chamando-o de uma ideia ridícula para opor homens e mulheres; a agenda para conter a mudança climática, que, em sua visão, coloca o homem contra a natureza; e o direito ao aborto.

Ele também classificou o trabalho dos bancos centrais, cuja extinção defende, de "socialista".