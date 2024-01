Parlamento turco aprova ingresso da Suécia na Otan e aproxima país da aliança

São Paulo

O Parlamento da Turquia aprovou nesta terça-feira (23) a entrada da Suécia na Otan, a aliança militar ocidental, após meses de debates. Com a decisão de Ancara, agora falta apenas a Hungria, entre os membros do bloco militar, chancelar a entrada sueca.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, discursa durante conferência da Otan em Madri, na Espanha - Yves Herman - 30.jun.22/Reuters

A Suécia caminha para se tornar o 32º membro da aliança capitaneada pelos Estados Unidos. O pleito para entrar no grupo foi motivado pela Guerra da Ucrânia, que forçou Estocolmo a romper a neutralidade na área militar e pedir o ingresso na aliança fundada nos anos 1940.

Cenário similar ocorreu na Finlândia, mas esta contou com aprovação mais célere: em abril passado, tornou-se o 31º membro da Otan, dobrando a fronteira da aliança militar com a Rússia.

Era grande a expectativa em torno da decisão turca. Isso porque o país do presidente Recep Tayyip Erdogan reiteradamente acusava a Suécia de ser conivente com agentes terroristas que, afirma, atuariam no território do país nórdico.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Este texto está em atualização.