Podcast explica consequências de ataques houthis no mar Vermelho

As tensões internacionais têm hoje um grande espírito de porco. São os houthis, rebeldes que ocupam parte do Iêmen, no sul da Península Arábica, e são patrocinados e armados pelo Irã.

Um seguidor houthi carrega um rifle durante um desfile em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza e para mostrar apoio aos ataques houthis a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden - Khaled Abdullah - 29.jan.24/Reuters

A rigor, os houthis não obedecem a ninguém. Não foram dominados pela Arábia Saudita, que tentou patrocinar a paz entre eles e os iemenitas. E a China e a Rússia se fingem de surdas enquanto os Estados Unidos, baseado numa resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a liberdade das vias de comércio, soltam mísseis e bombas contra os rebeldes para permitir o trânsito pelo mar Vermelho.

Isso porque os houthis bloquearam recentemente a passagem pelo golfo de Áden, rota pela qual passa 12% do comércio mundial e 30% do volume transportado em contêineres. O que eles querem é prejudicar Israel por meio de uma solidariedade criminosa com os terroristas do Hamas.

O assunto, complicado, foi discutido por especialistas em um podcast da France Culture, uma das emissoras francesas da rádio pública. Como previsível, porém, ele não chega a nenhuma unanimidade.

Maxence Brischoux, autor de dois livros sobre obstruções do comércio marítimo, lembra que os primeiros incidentes no mar Vermelho desde o início da Guerra Israel-Hamas ocorreram em 19 de novembro —34 dias depois que o Hamas assassinou 1.200 judeus em solo israelense. Os rebeldes sequestraram um cargueiro e seus tripulantes e passaram a usar drones e mísseis contra barcos que circulavam na região.

O efeito imediato foi a triplicação dos preços dos fretes e dos seguros. Os EUA mobilizaram a Quinta Frota, baseada em Bahrein, e o Reino Unido, quatro caças baseados em Chipre. A guerra entre Israel e Hamas havia subido de patamar.

Outro pesquisador, Laurent Bonnefoy, cientista político e arqueólogo, diz que há dias a Marinha americana interceptou mísseis desmontados que o Irã encaminhava aos houthis. Esse tipo de arma nunca havia sido entregue a um "não-Estado".

Os houthis não são obedecem cegamente ao Irã, o que ocorre com o Hezbollah, grupo xiita que controla o sul do Líbano. Mas foi como aliado dos iranianos que o grupo emergiu em 2004, combatendo outros iemenitas.

Onze anos depois, enfrentaram juntos forças sauditas, num confronto que não terminou e pode ser utilizado como moeda de troca para outros arranjos militares na região. Detalhe curioso: há três anos, Washington suspendeu dos houthis o rótulo de terrorista que havia usado para classificá-los para poder doar alimentos a eles. Mas os interessados não se comoveram e voltaram a pegar em armas.

Camille Lons, do Conselho Europeu de Relações Internacionais, diz que a autonomia demonstrada pelo houthis em relação ao Irã é conveniente para a república islâmica. Não interessa a Teerã escalar o conflito que o Hamas desencadeou contra Israel. Para aquele país, faz bem mais sentido o papel discreto que exerce junto ao Hezbollah, que não extrapola os incidentes de que participa na fronteira de Israel com o Líbano.

Em outras palavras, o Hezbollah é mais confiável no momento em que o Irã sabe que na região se desconfia que o país tem uma preciosa carta na mão. É a arma nuclear. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à ONU, o Irã já enriquece seu urânio em 70%. Pode-se temer sua capacitação bélica.

Mesmo assim, diz Lons, armadores que insistem em transitar pelo mar Vermelho notam que os até houthis atiram, mas erram a mira, quando se trata de embarcações mercantis aliadas dos iranianos.

Um último especialista, Sebastien Jean, professor de economia em Paris, nota que o fluxo do transporte marítimo foi estendido em dez dias com a obrigatoriedade de os cargueiros circundarem pela África do Sul o Cabo da Boa Esperança. Para um carregamento da Ásia à Europa, o trajeto é agora de 45 dias.

Os custos não subiram tanto, uma vez que economiza-se o pedágio de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) cobrado por um porta-contêineres que passa pelo Canal de Suez. Há, no entanto o custo ambiental da viagem mais longa. Gasta-se bem mais combustível para o mesmo transporte, o que hoje já entra nos cálculos políticos das grandes empresas da União Europeia.

O temor do mercado, no entanto, está na interrupção da cadeias de suprimento. Uma montadora sueca e um grupo alemão de eletrônica já tiveram problemas. Por causa disso, os empresários têm obviamente uma razão a mais para alimentar sua impressão ruim dos houthis.

Paradoxalmente, os EUA são os que menos têm problemas como esses. Não importam petróleo —um quinto dos produtos que atravessam Suez— e recebem boa parte de seus contêineres pelo oceano Pacífico. Dispensam Suez e o Canal do Panamá.

Os EUA se comportam no episódio como garantidores da globalização. Sabem que interessa à China que os americanos cumpram seu papel. Mas os chineses –tanto quanto os russos– não se dispõem a dividir os custos do guarda-chuva americano de Defesa.