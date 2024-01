Biden precisará calibrar resposta a ataque que matou tropas dos EUA no Oriente Médio

The New York Times

Este foi o dia que o presidente Joe Biden e sua equipe temiam há mais de três meses, o dia em que ataques relativamente de baixo nível de grupos apoiados pelo Irã contra tropas americanas no Oriente Médio se tornaram mortais e intensificaram a pressão sobre o presidente para responder da mesma forma.

Com três membros do serviço dos EUA mortos e duas dúzias de feridos por um drone na Jordânia, Biden deve decidir até onde está disposto a ir em termos de retaliação, correndo o risco de uma guerra mais ampla que ele tem buscado evitar desde o ataque terrorista de 7 de outubro pelo Hamas que desencadeou a atual crise no Oriente Médio.

O presidente dos EUA, Joe Biden, desembarca do Air Force One em base aérea no estado de Maryland - Kent Nishimura - 28.jan.2024/AFP

Até agora, o presidente havia calibrado cuidadosamente suas respostas aos mais de 150 ataques de milícias apoiadas pelo Irã contra as forças americanas na região desde 7 de outubro. Ele basicamente ignorou a maioria que foi interceptada com sucesso ou causou pouco ou nenhum dano, enquanto autorizava ataques limitados dos EUA focados principalmente em prédios e infraestrutura após ataques mais ousados, principalmente contra os houthis no Iêmen, que têm como alvo o transporte marítimo no mar Vermelho.

As primeiras mortes de tropas americanas sob fogo, no entanto, exigirão um nível diferente de resposta, disseram autoridades dos EUA, e os conselheiros do presidente estavam em consenso sobre isso enquanto consultavam com ele por videoconferência segura no domingo. O que permanecia incerto era se Biden atacaria o próprio Irã, como seus críticos republicanos o instavam a fazer, apesar de sua própria determinação de evitar uma guerra em grande escala.

"Os três membros do serviço americano que perdemos eram patriotas no mais alto sentido", disse Biden em um comunicado escrito emitido na manhã de domingo. Ele acrescentou: "Nos esforçaremos para ser dignos de sua honra e valor. Continuaremos seu compromisso de combater o terrorismo. E não tenham dúvida —responsabilizaremos todos os responsáveis no momento e da maneira que escolhermos".

Autoridades do governo e agências de inteligência estavam tentando determinar no domingo se o ataque na Jordânia representava uma tentativa deliberada do Irã de escalar o conflito ou se pretendia ser o mesmo tipo de ataque limitado que seus proxies têm realizado, mas que neste caso acabou sendo mais bem-sucedido por acaso.

Autoridades dos EUA disseram há meses que não acreditavam que o Irã quisesse uma guerra direta com os Estados Unidos e que isso não havia mudado publicamente no domingo. Mas ao mesmo tempo, disseram as autoridades, o Irã usou suas forças proxy para manter a pressão sobre os Estados Unidos e Israel, enquanto Israel continua a atacar o Hamas na Faixa de Gaza.

Um alto funcionário dos EUA, que falou sob condição de anonimato para discutir informações sensíveis, disse no domingo ( que os Estados Unidos não acreditavam que o Irã pretendia iniciar uma guerra mais ampla com o ataque na Jordânia. Mas ele alertou que os analistas ainda estavam reunindo e avaliando as informações disponíveis para determinar se o Irã ordenou um ataque mais agressivo ou se um grupo de milícias decidiu fazê-lo por conta própria.

Embora um conflito mais amplo possa servir aos propósitos do Irã, autoridades dos EUA há muito tempo pensam que Teerã entende que uma guerra direta com os Estados Unidos seria profundamente prejudicial. O ataque na Jordânia ocorreu em um momento em que alguns funcionários dos EUA estavam explorando a ideia de que o Irã poderia estar prestes a tentar conter algumas de suas forças proxy, uma teoria que pode ser frustrada pelo ataque de domingo.

Os republicanos não perderam tempo no domingo culpando as mortes das tropas na Jordânia por Biden, com um senador até chamando o presidente de "covarde" se ele não respondesse de forma mais agressiva.

"O mundo inteiro agora observa sinais de que o presidente finalmente está preparado para exercer a força americana para compelir o Irã a mudar seu comportamento", disse o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, republicano do Kentucky. O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, disse categoricamente: "Ataque o Irã agora. Ataque-os com força".

Críticos republicanos também argumentaram que a falta de ação mais devastadora de Biden nos últimos três meses deixou o Irã e seus proxies confiantes de que poderiam agir impunemente.

"Ele deixou nossas tropas como alvos fáceis, e agora três estão mortos e dezenas feridos, infelizmente, como eu previ que aconteceria há meses", disse o senador Tom Cotton, republicano de Arkansas. "A única resposta a esses ataques deve ser uma retaliação militar devastadora contra as forças terroristas do Irã, tanto no Irã quanto no Oriente Médio. Qualquer coisa menos do que isso confirmará Joe Biden como um covarde indigno de ser comandante em chefe".

Quanto a Trump, agora o favorito para a indicação republicana para desafiar Biden por seu antigo cargo, ele afirmou nas redes sociais no domingo que "esse ataque NUNCA teria acontecido se eu fosse presidente, nem mesmo uma chance". Na verdade, o Irã e seus proxies atacaram interesses dos EUA e aliados durante a presidência de Trump, e em um momento Trump cancelou um ataque retaliatório que considerou excessivo. Ele posteriormente ordenou um ataque que matou um alto general iraniano, mas quando o Irã respondeu com ataques de mísseis que feriram, mas não mataram tropas americanas, Trump não ordenou mais ações.

Até domingo, as únicas mortes militares dos EUA na região desde 7 de outubro não ocorreram durante um tiroteio, mas durante uma operação no mar Arábico para interceptar armas iranianas para os Houthis. Dois integrantes dos Seals, força de elite da Marinha americana, foram declarados mortos na semana passada depois que um caiu no mar e o outro mergulhou para tentar salvá-lo.

Biden foi informado sobre o ataque na Jordânia no domingo de manhã, na Carolina do Sul, onde passava o fim de semana fazendo campanha antes das primárias democratas. O secretário de Defesa Lloyd Austin falou com o presidente, juntamente com o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e seu vice, Jon Finer.

Mais tarde no dia, Biden e a vice-presidente Kamala Harris participaram de uma discussão virtual segura com Austin, Sullivan, Finer e outros conselheiros, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken; Gen. Charles Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto; e Avril Haines, diretora de inteligência nacional.

O presidente abordou o assunto mais tarde durante uma parada no Brookland Baptist Banquet Center em West Columbia, Carolina do Sul.

"Tivemos um dia difícil ontem no Oriente Médio", disse ele à multidão. "Perdemos três almas corajosas em um ataque a uma de nossas bases." Após um momento de silêncio, ele acrescentou: "e vamos responder".