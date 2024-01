Rei Charles 3º fará tratamento para próstata aumentada; condição é benigna

Londres | Reuters

O Palácio de Buckingham afirmou nesta quarta-feira (17) que o Rei Charles 3º, do Reino Unido, procurou tratamento para próstata aumentada. A condição é benigna e ele irá ao hospital na próxima semana para um procedimento corretivo, acrescentou o comunicado.

Rei Charles 3º chega para tradicional serviço religioso do dia de Natal na Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, no leste da Inglaterra - Adrian Dennis - 25.dez.2023/AFP

Segundo o palácio, os compromissos do rei serão adiados por um curto período, durante sua recuperação. O anúncio aconteceu menos de duas horas depois de ser anunciado que sua nora Kate Middleton, 42, havia passado por uma cirurgia abdominal.

O procedimento da princesa de Gales foi planejado e bem-sucedido, afirmou o Palácio de Kensington, e ela ficará no hospital por até duas semanas.

Mulher do herdeiro do trono, o príncipe William, Kate foi vista pela última vez em público no dia de Natal, quando a família real fez sua visita anual a um serviço religioso em Sandringham, no leste da Inglaterra. Não há informações prévias de que ela estivesse doente.